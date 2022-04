Almoço em complexo de Goiás destaca potencial turístico da região Centro-Oeste

A empresária mineira Lizete Ribeiro, filha do fundador do Grupo Tauá Resorts, João Pinto Ribeiro, recebeu um grupo de 50 mulheres de Brasília para um almoço especial na unidade de Alexânia, Goiás, do complexo turístico da família. Na ocasião, Lizete falou da importância do investimento no segmento do turismo na região Centro-Oeste.

No encontro, que contou com sorteio de diárias e almoço especial preparado pelo chef Clébson Rosário, Lisete recebeu ao lado do relações públicas brasiliense Tiago Correia, a primeira-dama Mayara Noronha e Ana Paula Hoff, esposa do vice-governador Paco Britto. Na tarde as convidadas puderam conhecer as dependências do resort.

Soraia Debs e Gláucia Benevides

Rita Márcia Machado

Suely Nakao e Janine Brito

Vandira Peixoto

REUNIDOS

O presidente nacional do PP, ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, recebeu ontem em sua residência, no Lago Sul, toda a bancada do PP para um jantar especial de boas-vindas aos novos parlamentares filiados ao partido político. O presidente Jair Bolsonaro deu um rasante por lá e ficou cerca de uma hora, na presença dos cerca de 100 convidados presentes.

LUTO

A coluna se solidariza com a família do 1º vice-presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF), Clair Ernesto Dal Berto, 51 anos, que nos deixou ontem após complicações causadas por um procedimento cirúrgico. O sepultamento foi no Campo da Esperança.

DUAS RODAS

Em comemoração ao aniversário de Brasília, a 1ª edição do Brasília Moto Festival (BMF 2022) acontecerá de 20 a 24 deste mês, no Parque de Exposições da Granja do Torto, com entrada franca e doação de alimentos que serão encaminhados ao Instituto Reciclando o Futuro, que desenvolve relevante trabalho social no Distrito Federal.

MEIO SÉCULO

O empresário pioneiro Jadir Lacerda e a esposa Teresinha, completam, amanhã, cinquenta anos de casados. As bodas de ouro serão festejadas no sábado, com um jantar especial na casa da família no Park Way. O diretor-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido, é presença confirmada no evento dos sogros.

PETISCOS

O Festival Comida di Buteco já tem data para ser realizado. O concurso será promovido de 8 deste mês a 1º de maio, em mais de 27 bares. As receitas foram criadas exclusivamente para o evento e todos os petiscos possuem preço único de R$ 27. O tema para 2022 é livre: os cozinheiros de todos os botecos poderão usar a criatividade para preparar as suas receitas.

DE OLHO…

A Casai, startup latino-americana de hospedagem, anunciou a aquisição da brasiliense LoopKey – empresa líder em controle de acesso no Brasil, que fornece sistema de gestão de entrada integrado a fechaduras eletrônicas. O objetivo é criar o primeiro sistema operacional de hospitalidade do mundo.

…NO FUTURO

A LoopKey já conta com um centro de pesquisa e desenvolvimento na UnB, no qual a Casai vai injetar US$2 milhões para a criação de novas tecnologias para o mercado de hospitalidade. As duas startups manterão suas operações independentes enquanto continuam a resolver desafios operacionais.

A PÁSCOA…

A Páscoa deste ano – que será comemorada no dia 17 de abril – e o comércio atacadista brasiliense especializado em chocolates e outros produtos pascais espera preencher a lacuna do baixo movimento dos dois últimos anos – um reflexo claro da pandemia de covid-19 que afetou em cheio a venda dos produtos.

…DA…

Levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) dá conta de que o comércio brasileiro deve faturar R$ 2,16 bilhões com a Páscoa deste ano. O volume é maior +1,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

…SUPERAÇÃO

Ainda assim, caso seja confirmada a previsão, o resultado ficará 5,7% abaixo do alcançado no período pré-pandemia, em 2019 (R$ 2,29 bilhões). No DF, a tendência, segundo o Sindicato do Comércio Atacadista do DF (Sindiatacadista/DF), segue perspectiva similar, já que os empresários estimam vender 5% a mais este ano.

Fotos: Axel Marcondes