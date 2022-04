Operação “Double Check” desmonta grupo suspeito de desviar R$ 4 milhões de empresa

A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 4 milhões em ativos financeiros dos suspeitos, para garantir o ressarcimento da empresa, o pagamento de custos e multas processuais

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF cumpre cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão no DF, no Maranhão e no Parána, manhã desta quinta-feira (7), em uma operação contra uma organização criminosa suspeita de desviar R$ 4 milhões de uma instituição financeira. Uma pessoa foi presa até o momento.

As investigações apontam que os criminosos instalaram um programa no sistema da empresa vítima. Com isso, duas assinaturas de funcionários que eram necessárias para acessar a conta bancária da instituição foram roubadas.

Em 12 transferências, cada criminoso recebeu, em média, R$ 500 mil, segundo a Polícia Civil. As investigações apontam que os integrantes do grupo abriram empresas de fachada, com o intuito de criar contas bancárias vinculadas à pessoas jurídicas, impedindo que os bancos bloqueassem as transferências.

A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 4 milhões em ativos financeiros dos suspeitos, para garantir o ressarcimento da empresa, o pagamento de custos e multas processuais.