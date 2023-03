CLDF pede apuração sobre morte de paciente com síndrome de Down em UPA do DF

Segundo Maria de Lourdes Pires, mãe de Warlley, ele passou mal e começou a se debater no chão da UPA

Após a repercussão do caso do paciente Warlley Eduardo Pires, que tinha síndrome de down e morreu após buscar atendimento na UPA II do Setor O (Ceilândia), o presidente da Comissão de direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF, deputado Distrital Fábio Felix (PSOL), pediu que a Secretaria de Saúde apure as falhas que levaram ao seu falecimento.

Segundo Maria de Lourdes Pires, mãe de Warlley, ele passou mal e começou a se debater no chão da UPA. Ela conta, ainda, que os profissionais observaram a situação e não prestaram socorro. De acordo com a denúncia que chegou à Comissão de Direitos Humanos, o jovem começou a perder os sinais vitais e morreu no local.

Como destaca Fábio Félix, foi dado um prazo para que a Secretaria de Saúde encaminhe respostas a essa Comissão sobre as falhas que levaram à morte de Warlley. “Pedimos a apuração dos fatos relatados, os registros de todo o atendimento realizado pela unidade de saúde, a responsabilização dos envolvidos e indicações de medidas que serão adotadas para prevenir a ocorrência de episódios graves como esse”, destacou o distrital.