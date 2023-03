Deputado Pepa propõe criação de comissão de produção rural e abastecimento na CLDF

O distrital informou ter protocolado um projeto de resolução tratando da instalação do colegiado e pediu o apoio dos colegas

Onze. Esse é o total de Comissões permanentes vigentes no executivo hoje. No entanto, já existem parlamentares dispostos a aumentar esse número. É o caso, por exemplo, do deputado Pepa (PP), que defende a criação de uma comissão de produção rural e abastecimento.

Na sessão ordinária da Casa, realizada nessa terça-feira (14), o distrital informou ter protocolado um projeto de resolução tratando da instalação do colegiado e pediu o apoio dos colegas.

De acordo com ele, “esse é um tema que precisa ser debatido. A causa rural está sendo esquecida”. Ele relatou ainda ter passado a segunda-feira (13) na área rural de Planaltina, uma das maiores do DF, visitando cooperativas e fazendas.

Segundo Pepa, o projeto de resolução é justamente para que a área rural tenha seu pertencimento dentro da Casa, que as questões rurais sejam tratadas com um olhar mais crítico e que seja possível resolver os problemas do campo. “A parte de abastecimento, de distribuição, de produção.. tudo isso que está acontecendo na área rural e não está sendo debatido dentro da Câmara”, enfatizou. “No âmbito da Câmara Legislativa, não se criou uma comissão voltada para a questão rural”, completou.

A partir daí, como o deputado comenta, haverá a percepção de que há várias matérias relacionadas a isso. “No caso, aos créditos rurais, as políticas de acesso ao mercado, a exploração e distribuição do escoamento da produção rural. Bem como assuntos referentes à questão fundiária, a questão social da terra, infraestrutura e qualificação. Debateremos também as feiras que acontecem, como a AgroBrasília, assistência social à saúde do produtor rural, relações de trabalho, etc”, pontuou Pepa. Todos esses tópicos, como ele avalia, serão debatidos dentro da Casa da mesma forma que são debatidos outros assuntos.