Via N3 do Riacho do Fundo II ganha novos postes equipados com LED

Foram investidos R$ 256 mil para instalar 26 postes de grande porte e 54 luminárias de alta potência na rodovia

A avenida mais movimentadas do Riacho Fundo II, a via N3 está com a iluminação pública nova. Desde o início deste mês, a rodovia recebe a instalação de 26 novos postes de grande porte e 54 luminárias de alta tensão para garantir mais segurança no local.

Foram investidos R$ 256.904,88 na obra, que contou com recursos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), montante originário da Companhia Energética de Brasília (CEB).

Os novos postes contêm duas luminárias com lâmpadas LED, o que pode representar uma economia de até 85% no consumo. Com maior custo-benefício, as lâmpadas LED entregam alto brilho, iluminando mais e com menor consumo de energia. A nova iluminação dá cara nova à via e mais segurança à população.

Segurança

“Com a avenida iluminada, poderemos dar mais conforto ao pedestre, ciclistas e motoristas, trazendo segurança para as residências, comércios e também nos pontos de ônibus”, comemora a administradora regional do Riacho Fundo II, Ana Maria da Silva.

O presidente da CEB, Edison Garcia, ressalta que a iluminação mais potente vai colaborar para diminuição de acidentes: “É uma via importante para a população do Riacho Fundo II, e tem algumas faixas de pedestres, o que ressalta ainda mais a importância de uma luminotécnica mais potente”.

A instalação é mais uma melhoria na rodovia, que teve um trecho de 1,2 km – da rotatória da Avenida N3 até a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075) – duplicado no ano passado pelo Governo do Distrito Federal. Neste ano, o GDF também anunciou a pavimentação de mais um 1 km no outro sentido da pista.

Com informações da Agência Brasília