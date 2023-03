CPI aprova novos requerimentos e convocações para as próximas reuniões

O deputado Fábio Felix (Psol) foi autor do requerimento para convocação do general Augusto Heleno

Assuntos como requerimentos e a data do cronograma de depoimentos e reuniões do mês de abril, referente à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os Atos Antidemocráticos observados em 8 de janeiro no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), foram debatidos durante a manhã desta quarta-feira (15).

Entre os requerimentos aprovados está o nº 104/2023, que convoca o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), para oitiva pela comissão. O deputado Fábio Felix (Psol) foi autor do requerimento para convocação do general Augusto Heleno. “O general Heleno foi citado várias vezes por alguns dos golpistas que são investigados como alguém que estimulou [os atos]”, falou o distrital.

Segundo Chico Vigilante (PT), presidente da Comissão, a investigação e convocação de empresários está se aproximando. Portanto, chegando aos financiadores de todos esses atentados terroristas. Queremos que eles venham até aqui para explicar o motivo pelo qual financiaram os ataques”, afirmou. “Também queremos saber por que só foram colocados lá, naquele dia, 200 aprendizes de soldados, quando deveriam estar, no mínimo, 2 mil policiais”, acrescentou o distrital.

Também foram aprovados convite para ouvir o atual titular do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias; o general Carlos José Russo Assumpção, então secretário-executivo do GSI; e o tenente-coronel Paulo Jorge Fernandes, que era o comandante do Batalhão de Guarda Presidencial (BGP) à época das invasões e depredações que ocorreram nos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro.

Além desses, foram aprovados outros nove requerimentos. Entre os destaques, estão convocações do blogueiro Oswaldo Eustáquio, apontado como um dos principais incentivadores dos manifestantes; Rubem Abdalla, Alexandro Lermen e Diego Albs Passos – todos suspeitos de participarem como financiadores dos atos terroristas. Por fim, os parlamentares aprovaram a quebra do sigilo bancário e fiscal das pessoas jurídicas WS Promoções, Azê Mídia, Layout Propaganda e Look Painéis, assim como solicitações de cópias de inquéritos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Supremo Tribunal Federal (STF).

Cronograma de abril

O cronograma da CPI da CLDF para abril ficou definido da seguinte forma: na primeira reunião, dia 4, serão ouvidos os empresários Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lúcio de Mesquita. No dia 13, serão tomados os depoimentos da Coronel Cíntia Queiroz de Carvalho, da Polícia Militar do DF. Dia 20 será a vez das oitivas com o Tenente-coronel Paulo José e do Coronel Fábio Augusto Vieira (ambos da PM do DF). E no dia 27, serão convocados para depor Alan Diego dos Santos e George Washington de Oliveira.

Cronograma de abril

O cronograma da CPI da CLDF para abril ficou definido da seguinte forma: na primeira reunião, dia 4, serão ouvidos os empresários Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lúcio de Mesquita. No dia 13, serão tomados os depoimentos da Coronel Cíntia Queiroz de Carvalho, da Polícia Militar do DF. Dia 20 será a vez das oitivas com o Tenente-coronel Paulo José e do Coronel Fábio Augusto Vieira (ambos da PM do DF). E no dia 27, serão convocados para depor Alan Diego dos Santos e George Washington de Oliveira.