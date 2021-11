Centro Universitário de Brasília recebe premiação de “Entidade Amiga da TI”

Em anos anteriores, mesmo prêmio foi entregue à CLDF e SEBRAE-DF

Como forma de valorizar, incentivar e descobrir novos talentos, produtos, serviços e soluções em Tecnologia da Informação, o Centro Universitário de Brasília (CEUB) recebeu ontem (25), a premiação dada pelo Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal (Sinfor/DF).

A premiação acontece todos os anos, e anteriormente, foi entregue à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), na mesma categoria que o CEUB, “Entidade Amiga da TI”. “Receber este prêmio mostra a dimensão do reconhecimento e do valor da parceria que o CEUB tem com a indústria de TI do Distrito Federal”, comemora o professor Paldês, presente na cerimônia.

Representando o Reitor da instituição, Getúlio Américo Moreira Lopes, receberam em mãos os professores: Mônica Lopes (Gestora do Centro de Inovação e Estudos Sociais do CEUB), Fernando Guimarães (Coordenador do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e do Curso de Ciência da Computação), Gislane Santana (Ciência da Computação) e Roberto Paldês (Análise de Sistemas/Administração).

“A premiação não foi por acaso, os coordenadores, professores e alunos dos cursos de tecnologia trabalharam bastante para este momento, em especial no que diz respeito à parceria e aos projetos desenvolvidos nos últimos dois anos”, conclui o professor de tecnologia. Na cerimônia também estiveram presentes o Vice-Governador do DF, Paco Britto, e o Senador Izalci Lucas.