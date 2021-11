Exércitos dos EUA e do Brasil participam do Exercício Vanguarda do Sul 22

Vanguarda do Sul 22, um exercício anual patrocinado pelo Comando Sul dos EUA nos níveis operacional e tático, tem como objetivo aumentar a interoperabilidade entre as forças dos EUA e do Hemisfério Ocidental

Brasília, 26 de novembro de 2021 – O Exército dos Estados Unidos, em parceria com o Exército do Brasil, realizará o Exercício Vanguarda do Sul 22, um exercício conjunto de treinamento militar que visa melhorar a prontidão combinada das forças, 28 de novembro a 18 de dezembro.



Vanguarda do Sul 22, um exercício anual patrocinado pelo Comando Sul dos EUA nos níveis operacional e tático, tem como objetivo aumentar a interoperabilidade entre as forças dos EUA e do Hemisfério Ocidental.



Mais de mil militares participarão do exercício, incluindo forças do 5º Batalhão do Brasil, 12ª Brigada de Infantaria; Exército Sul dos EUA; e 101ª Divisão Aérea para realização de treinamento tático conjunto com foco na simulação de encontros com forças irregulares em ambientes semi-rurais e urbanos em Resende, Rio de Janeiro.



A oportunidade de treinamento bilateral é o ápice de inúmeros compromissos entre o Exército Sul dos EUA e o Exército do Brasil para promover esforços para desenvolver parcerias profissionais e aumentar a prontidão mútua.



Com uma longa história de cooperação, as forças militares dos EUA e do Brasil operam juntas desde a década de 1940, quando militares americanos e brasileiros lutaram lado a lado durante a Segunda Guerra Mundial. Este exercício de treinamento bilateral terá efeitos duradouros na melhoria da nossa prontidão combinada com nossos valiosos parceiros de defesa brasileiros. Com seus militares altamente capacitados servindo como modelo de profissionalismo, o Exército do Brasil serve como modelo de profissionalismo para as Forças Armadas e agências federais em toda a América Central e do Sul.