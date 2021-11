Cruzeiro comemora 62 anos na semana que vem

Programação do dia 30 será realizada no estacionamento do ginásio de esportes da cidade

A programação do dia 30 – feriado no Distrito Federal em comemoração ao Dia do Evangélico – começa às 10h, no estacionamento do ginásio de esportes, com cerimônia religiosa, na qual representantes darão uma bênção direcionada à cidade. Após a solenidade, haverá o tradicional corte e distribuição do bolo para parabenizar a região administrativa.

No mesmo local, a partir das 13h, haverá show de Dhi Ribeiro, grupo Pellinsky, Márcia Ferreira, Aruc, Banda Mirante, quadrilha Sanfona Lascada e banda O Fole Roncou!, grupo Gente de Casa e Nosso Samba. O evento é totalmente gratuito.

O Cruzeiro vai completar 62 anos com diversos motivos para celebrar. O ano foi de muito trabalho, e a cidade tem recebido cada vez mais ações. São obras para reformas de becos, parquinhos, quadras de esportes e praças. A acessibilidade é priorizada, com a construção de um calçadão em todo o anel externo da RA, além das rampas acessíveis no Cruzeiro Novo.

Neste ano, o Cruzeiro se tornou a primeira RA totalmente iluminada por LED, benfeitoria que proporciona mais segurança e bem-estar para a população local. Há muitos outros projetos em andamento para promover melhorias, como a reforma das áreas públicas do Cruzeiro Center, Feira Permanente, Biblioteca Pública e Complexo Esportivo, espaços bastante demandados pela comunidade. Os cuidados dedicados à cidade são diários, indo da limpeza e manutenção dos equipamentos públicos aos projetos de obras de infraestrutura e ações de planejamento.“Parabenizo o Cruzeiro pelo seus 62 anos. A cidade cresceu, se consolidou e, hoje, é sem dúvida alguma um dos melhores lugares para se viver no DF. Aqui você encontra boa música, boa comida, amplos templos religiosos, parques e quadras de esportes, cultura, esporte e muita história. Enfim, uma cidade completa e, além de tudo, segura.Convido a todos para participarem da festa no próximo dia 30 de novembro”, disse o administrador regional Luiz Eduardo Pessoa.

História

A ocupação do Cruzeiro ocorreu em 1955, nas terras da fazenda Bananal, para abrigar funcionários públicos do Rio de Janeiro transferidos para Brasília. Em 1958, começaram as primeiras construções de casas geminadas para receber esse pessoal.

Concebido como parte do Plano Piloto, o Cruzeiro foi fundado em novembro de 1959. A equipe de Lucio Costa foi responsável pelo projeto urbanístico do local. No final dos anos 1960, o setor vizinho, Cruzeiro Novo, deu nova conformação ao desenho urbano.

A Região Administrativa do Cruzeiro encontra-se dentro da poligonal de tombamento do Plano Piloto e desde 1992 é considerada Patrimônio Histórico e Artístico da Humanidade. É formada pelas áreas urbanas do Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo, com uma população urbana estimada, em 2018, em 31.079 habitantes.

Festa em comemoração aos 62 anos do Cruzeiro

Data: terça-feira (30)

Horário: das 10h às 12h (cerimônia religiosa e corte do bolo); 13h às 20h (shows artísticos, culturais e musicais)

Local: estacionamento do Ginásio de Esportes do Cruzeiro – Quadra 611 do Cruzeiro Novo, ao lado da Feira Permanente

Com informações da Agência Brasília