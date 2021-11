Ibaneis tira licença para ir ver o Flamengo no Uruguai

Rubro-negro duela com o Palmeiras na final da Copa Libertadores. Governador, que costuma acompanhar o time, usará avião particular na viagem

O governador Ibaneis Rocha tirou licença nesta sexta-feira (26) para ir ao Uruguai ver o time do coração, o Flamengo, no sábado (27). A assessoria de Ibaneis confirmou a informação.

Ibaneis vai acompanhar in loco, no estádio Centenário, a final da Copa Libertadores entre Palmeiras x Flamengo, marcada para às 17h (horário de Brasília). O governador usará seu avião particular, um King Air 350.

O estafe de Ibaneis não informou a data de retorno, mas a previsão é de que o chefe do Executivo local volte ao trabalho na segunda-feira (29).

Na gestão Ibaneis, o Banco de Brasília (BRB) acertou patrocínio para o Clube de Regatas do Flamengo. A parceria rendeu o projeto Nação BRB Fla, que, segundo o governo, “tem um valor de mercado estimado de R$ 10 bilhões e terá ações negociadas na bolsa de valores, o que vai se refletir na captação de novos recursos para o GDF investir em obras e ações.”

Ibaneis costuma ir a grandes jogos do Flamengo. Em 2019, o governador foi ao Peru assistir à final contra o River Plate. Na ocasião, ficou cinco dias e acompanhou uma virada do rubro-negro que deu ao clube a segunda Libertadores da história.