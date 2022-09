CBMDF atende colisão de três veículos com capotamento na DF — 250

Na manhã desta segunda-feira, 05, o CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a uma colisão de três veículos com capotamento na DF — 250

Na manhã desta segunda-feira, 05, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 1 aeronave de resgate, 8 viaturas terrestres e um total de 28 bombeiros militares, referente a uma colisão de três veículos com capotamento na DF — 250, próximo à Escola Natureza, região do Paranoá — DF.

No local foi encontrado um VW/Fox de cor branca, capotado perpendicularmente às margens da rodovia. No veículo havia 03 ocupantes, o senhor, R.W.S., 37 anos, que estava andando pela cena, foi atendido e transportado ao HRPA queixando-se de dor torácica, estava consciente, orientado e estável.

O segundo ocupante, senhor, M.P.C., de idade não informada, foi atendido e transportado ao HRPA, queixando-se de dor torácica, estava consciente, orientado e estável. O terceiro ocupante, transportado pelo SAMU, não foi identificado.

O segundo veículo envolvido, um Renault/Clio de cor preta, conduzido pelo senhor, V.H.S.S., 28 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao HRPA, queixando-se de dor no tórax e com dificuldade para se comunicar, estava consciente, orientado e estável. Um passageiro ocupante do veículo não se feriu.

O terceiro veículo envolvido, um GM/Corsa Classic de cor preta, conduzido pelo senhor, A.S.R., idade não informada, foi atendido e avaliado pelo CBMDF, constatado que não se feriu.

Segundo o condutor do Corsa preto, que seguia sentido Paranoá, o Renault/Clio invadiu a faixa contrária colidindo na lateral do seu veículo, momento em que perdeu o controle e colidiu, também, contra o VW/Fox que capotou às margens da rodovia.

Durante o atendimento a rodovia ficou totalmente interditada, o DER foi acionado para o local.