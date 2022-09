Acidente entre veículos causa capotamento no Paranoá

Um carro teria invadido a faixa contrária e colidido com outro veículo, que perdeu o controle e bateu em um terceiro, que capotou

Um acidente entre três veículos mobilizou uma aeronave, oito viaturas terrestres e 28 agentes do Corpo de Bombeiros Militar do DF na manhã desta segunda-feira (5). A ocorrência foi na BR-250, próximo à Escola Natureza, no Paranoá.

Segundo o condutor do Corsa preto, que seguia sentido Paranoá, o Clio preto invadiu a faixa contrária e colidiu com a lateral de seu veículo, ocasionando a perda de controle de ambos os carros e a colisão com um terceiro veículo, o Fox branco, que capotou às margens da rodovia.

No carro que capotou estavam três pessoas. Dois deles estavam deambulando em cena e foram atendidos e transportados ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA), mas estavam conscientes, orientados e estáveis. O terceiro ocupante foi transportado pelo SAMU.

No Clio, que invadiu a faixa, estavam duas pessoas. O motorista se queixou de dor no tórax e estava com dificuldade de se comunicar, apesar de estar consciente, orientado e estável, e por isso, foi levado ao HRPA. O passageiro, que não foi identificado, não se feriu.

Já o motorista do Corsa, que estava sozinho, foi atendido e avaliado pelo CBMDF e não se feriu. A rodovia ficou totalmente interditada para atendimento, e o DER e a perícia foram acionados.