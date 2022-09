Ato em defesa do piso salarial da enfermagem acontece hoje

Está previsto para esta segunda-feira (5), a partir das 18h, na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto (em frente ao BRT), um ato em defesa do piso salarial da enfermagem.

Na tarde de ontem, Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, de forma liminar, a lei que estabeleceu um piso salarial para os profissionais da enfermagem. Barroso atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) e, em sua decisão, concordou com o argumento da entidade sobre os riscos de demissão em massa nos hospitais.

Inicialmente, o ato estava previsto para ser realizado no STF, mas por questões de segurança devido ao 7 de setembro, foi para a Rodoviária. “A enfermagem brasileira sofreu um duro golpe com a decisão do STF, que suspendeu o nosso direito legítimo de ter um piso salarial digno – uma conquista nossa garantida pela Constituição. Mas não vamos nos calar!”, disse o Sindicato por meio de publicação em uma rede social.

A publicação ainda incentiva os profissionais a vestirem o jaleco para lutar contra a ‘decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso’. “Sem o piso salarial, a enfermagem não fica mais!”.