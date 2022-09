Morre o jornalista Antônio Carlos Scartezini

Scartezini passou por diversos veículos importantes, como o Jornal de Brasília. Seu corpo será velado nesta segunda-feira

Morreu no domingo (4) o jornalista Antônio Carlos Scartezini, conhecido como A.C. Scartezini, aos 77 anos. Ele estava internado há cerca de um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), devido a uma insuficiência cardíaca.

O jornalista é conhecido por seu trabalho na política, tendo feito diversas coberturas importantes. Em sua carreira, ainda escreveu dois livros: Segredos de Médici, com entrevistas com o ditador, e Dr. Ulysses, uma biografia com Ulysses Guimarães.

Scartezini nasceu em Goiânia, em 30 de dezembro de 1944, e se mudou para Brasília quando a capital foi construída. Como na época não havia diploma em jornalismo, acabou cursando antropologia e ciência política na UnB, mas gostava mesmo de trabalhar nas redações, e passou por importantes locais, como a Rádio Nacional, o Jornal de Brasília, o Correio Braziliense, o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo e a Veja, tendo acompanhado a redemocratização e o Movimento dass Diretas Já.

Aposentado, Scartezini vivia no Lago Sul com a esposa. Ele deixa um filho, Bernardo, de 46 anos, que segue a carreira do pai. O velório será nesta segunda-feira (5), das 11h às 13h, na Capela 9 do Cemitério Campo da Esperança.