PCDF deflagra Operação Dinastia e prende sete criminosos

A PCDF deflagrou a Operação Dinastia, com o objetivo de cumprir dez mandados de prisão preventiva e cinco ordens de busca e apreensão

Nesta segunda-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª DP, deflagrou a Operação Dinastia, com o objetivo de cumprir dez mandados de prisão preventiva e cinco ordens de busca e apreensão, cumpridas nas regiões administrativas de Brazlândia, Samambaia e Ceilândia. No total, sete criminosos foram presos.

A ação, que teve início há 5 meses, se deu contra integrantes de uma organização criminosa especializada na prática de crimes de roubo e adulteração de veículos no Distrito Federal.

O grupo criminoso tinha preferência pela subtração de caminhonetes e veículos utilitários de fabricação recente e utilizava armas de fogo para a execução dos crimes. A destinação dos carros alternava: alguns eram vendidos por valores bem abaixo do mercado e outros trocados diretamente por drogas.

Em um segundo momento, os veículos eram adulterados para, na maioria das vezes, serem utilizados no transporte de drogas em outras regiões do país, em especial na fronteira dos Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná.

As investigações mostraram que o grupo comercializava os veículos roubados de forma muito rápida. Tiravam fotos e gravavam vídeos fazendo as ofertas a outros comparsas da organização.

Os investigados já possuem antecedentes criminais e irão responder pelos delitos de integrar organização criminosa, roubo de veículo e receptação, podendo pegar pena superior a 20 anos de prisão.