Cão é encontrado em situação de abandono em residência de Formosa-GO

O animal estava em avançado estado de desnutrição passando fome e sem higiene. Segundo vizinhos ele estaria há semanas sem comida e água

A 11ª Delegacia Regional de Polícia de Formosa-GO, no entorno do Distrito Federal, em conjunto com entidades de proteção aos animais, resgatou, na noite do último domingo (16), no município de Formosa, um cachorro da raça pinscher em nítida situação de maus tratos. O animal estava em avançado estado de desnutrição passando fome e sem higiene.

Polícia Civil do Goiás encontrou cão em avançado estado de desnutrição.

O cãozinho foi abandonado em uma residência no Bairro Parque Lago. E de acordo com vizinhos, estaria há semanas sem alimentação. Nesse período, a população jogava alimentos pelo muro para que o animal não morresse por inanição. A polícia constatou a precária situação de higiene do local, e a ausência de alimento e água durante o resgate.

Após o resgate o animal recebeu água e alimento.

O procedimento policial encontra-se em tramitação e os responsáveis podem receber uma sanção de até cinco anos de reclusão além da perda da guarda do animal, nos termos do art. 32 da Lei 9605/98. O cão foi alimentado e encontra-se em um lar provisório.