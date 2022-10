PCDF prende envolvidos no roubo com fuzis falsos em Águas Claras

Os criminosos se passaram por policiais com uso de fuzis e coletes balísticos para roubar um veículo em janeiro deste ano

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na última segunda-feira (17), três integrantes do grupo criminoso acusado de roubar, em janeiro deste ano, um veículo VW/Gol, com restrição de liberdade das

vítimas, praticado em Águas Claras.

Na ocasião do crime os envolvidos, de 26 anos, se identificaram com como policiais civis e fizeram uso de réplicas de arma de fogo do tipo fuzil e de coletes balísticos para cometer o delito. Enquanto um dos indivíduos prestava auxílio, os outros dois abordaram as vítimas e subtraíram o automóvel.

O veículo foi recuperado, dias depois, com um dos investigados. Durante o cumprimento dos mandados de busca foi apreendido um automóvel utilizado como apoio, um “fuzil de airsoft” e duas capas de coletes balísticos.

Operação Fuzil da PCDF prende três envolvidos em roubo em Águas Claras

Os autores já possuíam antecedentes criminais pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Um deles apontou, informalmente, que os envolvidos pretendiam trocar o produto do crime por drogas, que seriam comercializadas.

A ação que resultou na prisão dos envolvidos fez parte da operação batizada de “Falso Fuzil”, da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos da Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri).