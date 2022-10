Traficantes vendiam drogas em estacionamento da Feira dos Importados

Segundo as investigações, os traficantes fingiam ser flanelinhas e vendedores ambulantes para dificultar qualquer ação policial

Policiais da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) do Distrito Federal prenderam em flagrante na tarde desta terça-feira (18), três homens pelo crime de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Os criminosos comercializavam drogas no estacionamento da Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento(SIA).

Durante as investigações, os policiais constataram que os traficantes atuavam em conjunto, revezando-se nas funções de olheiro, vapor e guardador da droga. De acordo com a polícia, os traficantes fingiam ser flanelinhas e vendedores ambulantes para dificultar qualquer ação policial.

“A equipe policial conseguiu flagrar algumas vendas ilícitas realizadas pelo grupo criminoso e ainda capturou um usuário que havia acabado de adquirir uma porção de maconha pelo valor de R$ 10,00 reais”, afirma o delegado da 8ª DP, Thiago Peralva.

Durante a abordagem aos traficantes, foram apreendidas porções de maconha e crack bem como a quantia em espécie de R$ 197,00 reais. Os presos foram encaminhados para a carceragem da PCDF onde irão aguardar por audiência de custódia. O usuário assinou um termo circunstanciado e foi liberado.