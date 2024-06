Caminhão tomba na DF 001 e impacta trânsito no Recanto das Emas

Por Késia Alves

Um caminhão tombou próximo ao viaduto do Recanto das Emas, sentido Samambaia, na tarde desta quarta-feira (26). Por conta do acidente, duas faixas da via foram interditadas, o que causou impacto no trânsito da região.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas se dirigiram ao local. Ao chegar na emergência, as equipes de socorro se depararam com um caminhão de cor prata tombado na rodovia.

O veículo transportava pedras de granito, que se espalharam pela via e pelo caneiro central. Sendo assim, os bombeiros gerenciaram os riscos e fizeram a limpeza da pista.

O motorista do caminhão, um homem de 44 anos, foi atendido pelos socorristas e não apresentava lesões. Dessa forma, o mesmo não precisou de transporte à unidade hospitalar, já que estava consciente, orientado e estável.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida e o local ficou sob responsabilidade do DER-DF.