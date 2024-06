GDF faz reparos em passarela próxima à Rodoviária do Plano Piloto após ato de vandalismo

Por meio da administração regional do Plano Piloto, o Governo do Distrito Federal (GDF) fez reparos em uma das passarelas que ligam a Rodoviária do Plano Piloto ao Setor Bancário Norte, nesta quarta-feira (26). A ação ocorreu após o trecho ter sido alvo de vândalos que, na segunda-feira (24), quebraram placas de concreto para furtar cabos de energia.

Segundo o administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, atos de vandalismo como esse geram custos para a administração pública, que precisa arcar com gastos não previstos com pessoal e material. “Pedimos para que a população ajude na preservação do bem público, afinal é um espaço para todos usufruírem e que precisa ser cuidado por todos”, disse Olímpio.

O ato de vandalismo prejudica a travessia diária de milhares de pedestres, inclusive pessoas com deficiência visual ou com mobilidade reduzida. “É complicado eles quebrarem o chão de uma via pública, ainda mais aqui, que passa muita gente. Se fosse um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual, como que ia passar aqui com tudo quebrado?”, indagou o brigadista Alef Beckman.

Luciano da Silva Pereira Ramalho, analista administrativo, passa pelo local diariamente e considera que a ação do GDF foi rápida para resolver o problema. “O conserto ocorreu em um tempo ótimo. A gente não está acostumado com essa presteza toda. Quando a gente fala de ação pública, é sempre bem mais demorado. Então, eu parabenizo e agradeço ao GDF”, afirmou.

“Considero que o reparo foi rápido. Até porque foram cabos de energia e aqui é uma área estratégica, então a ação precisa ser mais rápida mesmo”, complementou Gonçalo Rodrigues, que é servidor público.

A estudante Bruna Carneiro disse ter ficado apreensiva com o vandalismo, já que viu muitas pessoas optarem por usar a pista para atravessar o trecho. “Eu passo por aqui todos os dias e cheguei a atravessar a via enquanto ela estava quebrada. Fico feliz que já arrumaram, estava com medo de me machucar. Vi muita gente passar pela pista, é muito perigoso”, alertou.

Furto de cabos

Segundo a Companhia Energética de Brasília (CEB), de janeiro a maio deste ano, foi registrado o furto de quase 25 quilômetros de cabos, resultando em um prejuízo de mais de R$ 503 mil. No ano passado, mais de 89 km de cabos foram furtados. O prejuízo foi de R$ 1,8 milhão.

De acordo com a CEB, o Plano Piloto é a região com o maior número de ocorrências de furtos de cabos no Distrito Federal. Em 2023, foram 270 casos. Neste ano, o número já ultrapassa 90.

Dados sobre vandalismo

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), foram registradas 2.555 ocorrências de vandalismo na capital federal entre janeiro e maio deste ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, foram 2.363 registros.

Do total de casos ocorridos neste ano, 179 foram cometidos contra patrimônio público. De janeiro a maio do ano passado, houve 137 registros com essa qualificadora.

Para combater esse e outros crimes, a SSP-DF lançou o programa DF Mais Seguro, que tem como um de seus eixos o Cidade Mais Segura, que conta com ações voltadas à construção de espaços seguros, priorizando questões relacionadas a desordens, medo e insegurança da população.

Canais de denúncia

Caso alguém presencie algum tipo de vandalismo, a orientação é acionar a Polícia Militar (PMDF) pelo número 190.

A Polícia Civil (PCDF) também disponibiliza quatro canais de atendimento para registro de ocorrências:

– Denúncia online

– E-mail: [email protected]

– Telefone: 197, opção 0 (zero)

– WhatsApp: (61) 98626-1197.

*Com informações da Agência Brasília