Policial militar resgata família de acidente na BR-040

Na madrugada desta quarta-feira (26) um ato de coragem destacou um policial militar do 25º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Por volta das 3h30, enquanto retornava para casa pela BR-040, no sentido Brasília-Valparaíso, o sargento Araújo testemunhou um grave acidente e agiu prontamente para salvar uma família.

O sargento Araújo estava dirigindo pela rodovia quando notou um carro à sua frente perder o controle, girar na pista, atravessar todas as faixas e cair em uma ribanceira, parando no meio do mato. Ele imediatamente parou seu veículo e correu para o local do acidente. A motorista, em pânico, saiu do carro gritando que seus filhos estavam presos dentro do veículo. Com calma, o policial acalmou a mulher e foi até o carro para resgatar as crianças: um rapaz com deficiência e uma menina de 9 anos. Ele também retirou o cão pastor alemão da família.

Com cuidado, o sargento Araújo levou todos para uma parada de ônibus próxima, garantindo a segurança de todos. Em seguida, retornou ao carro acidentado e desconectou a bateria, prevenindo o risco de incêndio, pois o veículo estava cercado por mato seco e poderia sofrer um curto-circuito.

O policial contatou a concessionária VIA 040, solicitando socorro, atendimento médico e a remoção do veículo do local.