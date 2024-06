Durante um ponto de bloqueio na Estrada Parque Dom Bosco, no Lago Sul, na noite desta terça-feira (25), os policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPRV) apreenderam uma moto com débitos acumulados que ultrapassavam R$ 58 mil.

Ao abordar o veículo, os policiais constataram diversas pendências financeiras.

A moto foi imediatamente apreendida e encaminhada ao depósito do Detran para os procedimentos legais.