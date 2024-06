PMDF realiza a prisão de homem com grande ficha criminal na Asa Sul

Na madrugada desta quarta-feira (26), uma ação policial no Setor Comercial Sul culminou na prisão de um homem envolvido em um roubo violento.

Por volta da meia-noite, uma mulher de 27 anos foi surpreendida por um homem que aparentava estar coletando latas. Ele se aproximou rapidamente, armado com uma faca, e anunciou o assalto. A vítima tentou reagir, resultando em uma luta corporal, durante a qual o agressor caiu e feriu o joelho antes de fugir com o celular da mulher.

O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) imediatamente repassou as características do suspeito via rádio. A equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP21) intensificou o patrulhamento na área.

Na quadra 1 do Setor Comercial Sul, os policiais avistaram um homem que parecia nervoso e caminhava rapidamente. Embora o celular não tenha sido recuperado, as características do suspeito correspondiam às descrições fornecidas pela vítima. Ela também mencionou que o assaltante havia machucado os joelhos durante a briga, e o homem abordado apresentava tais ferimentos.

O homem, de 36 anos, com nove registros criminais por roubo, furto e outros delitos, foi identificado como o autor do crime. A prisão em flagrante foi efetuada.