Caminhão com GLP tomba em Sobradinho

Segundo o CBMDF, o veículo carregava aproximadamente oito toneladas do gás. Não houve vazamento do material

Um caminhão tipo tanque carregando GLP (Gás liquefeito de petróleo) tombou no início da tarde desta segunda-feira (21) atrás do atacadão Dia a Dia, em Sobradinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo carregava aproximadamente oito toneladas do gás. Não houve vazamento do material.

O motorista do caminhão e o acompanhante se feriram e foram transportados para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Por enquanto, o balão da BR-020, onde ocorreu o acidente, está interditado. Apenas quem vai em direção a Sobradinho está conseguindo transitar, o que está causando trânsito na região.

Veja o vídeo:

Aguarde mais informações.