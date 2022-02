Traficante é preso em flagrante com drogas e munição escondida

Os usuários afirmaram que pagaram o valor de R$ 40 pela droga, assinaram um termo circunstanciado e foram liberados

Um traficante de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª DP, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição. A ação ocorreu no final da tarde da última sexta-feira (18), na QNN 19, em Ceilândia.

As autoridades flagraram a venda ilícita de uma porção de cocaína realizada pelo traficante para dois usuários. A equipe policial abordagem e prendeu o traficante. Em revista no local da via pública onde o traficante estava, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, com seis munições intactas e uma balança de precisão.

Em revista pessoal, foram encontradas quatro porções de cocaína,escondidas na cueca, e foram apreendidos R$ 585, com o traficante.

Na ação, também foram capturados os usuários e apreendida a porção de cocaína que foi adquirida com o traficante. Os usuários afirmaram que pagaram o valor de R$ 40 pela droga, assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. O traficante foi autuado em flagrante delito e encaminhado para a carceragem da PCDF.