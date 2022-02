Paralisação de Sinpro tem conotação política, segundo Ibaneis

A fala aconteceu durante visita inaugural ao Centro Interescolar de Línguas (CIL) do Riacho Fundo II na manhã desta segunda-feira (21)

Diante da chamada para assembleia e paralisação por parte do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) marcada para esta terça-feira (22), o governador Ibaneis Rocha ressaltou que esta é uma movimentação de caráter essencialmente político na manhã de hoje (21). “Sabemos que tem uma conotação bastante política”, disse o chefe do Executivo.

Não há nenhum tipo de problema que leve a uma greve, na opinião de Ibaneis. [A paralisação acontece] em especial por conta da presidente do sindicato já ter se colocado como candidata ao governo do DF”, acrescentou o governador. Para ele, a movimentação do Sinpro prejudica a educação das crianças, que “ficaram quase dois anos afastadas do convívio escolar”.

“Esperamos que os professores e os profissionais de educação não sejam usados por essa vontade política de prejudicar as nossas crianças e adolescentes. Vejo com muita tristeza [essa intenção de paralisação]”, disse.

A fala aconteceu durante visita inaugural ao Centro Interescolar de Línguas (CIL) do Riacho Fundo II na manhã desta segunda-feira (21). “Esse investimento serve para melhorar a vida das crianças, que quando queriam fazer um curso de línguas, tinham que se deslocar para outras cidades. Agora elas têm a oportunidade de se qualificar perto de casa em três línguas [inglês, espanhol e francês]”, afirmou