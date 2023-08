Bombeiros agem e controlam incêndio em residência no Lago Sul

O princípio de incêndio, que teve início por volta das 09h43, foi prontamente controlado pela equipe de bombeiros, que empregou uma viatura e contou com a atuação de cinco militares

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) evitou um possível desastre em uma residência localizada na QI 15 do Lago Sul.

Ao chegarem à cena da ocorrência, os bombeiros identificaram que o fogo estava confinado no fogão. Com uma ação rápida e precisa, eles conseguiram debelar as chamas, impedindo que o incêndio se alastrasse para outras áreas da residência. Felizmente, não houve vítimas relatadas em consequência do incidente.

A dinâmica que levou ao início do incêndio ainda não foi determinada, e a causa exata está sob investigação. A perícia foi acionada para analisar detalhadamente a situação e identificar as origens do incidente.

O proprietário da residência permaneceu no local, cuidando dos procedimentos necessários após a intervenção dos bombeiros.