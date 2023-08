Infraestrutura do Guará recebe investimento de R$ 4 milhões

O extrato do contrato de prestação de serviços foi publicado nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF)

Seis quadras poliesportivas, cinco parques infantis e seis prédios próprios da Administração Regional do Guará receberão uma série de obras a partir da próxima semana. Entre os locais beneficiados, estão a Casa da Cultura, a sede da administração e o Salão de Múltiplas Funções. A prioridade é a manutenção das quadras e parquinhos da QE 42, QE 40, QI 05 e QI 22.

O extrato do contrato de prestação de serviços foi publicado nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O investimento total é de R$ 4.112.457,69, montante do qual R$ 1 milhão foi destinado pela deputada distrital Dayse Amarilio, e R$ 3.112.457,69 são provenientes de fontes orçamentárias próprias da Administração Regional do Guará.

“Mais praças, campos sintéticos e quadras poliesportivas da nossa cidade serão reformados pelo programa RenovaDF nos próximos meses”, adianta o administrador do Guará, Artur Nogueira.

Confira, abaixo, a destinação dos investimentos.

→ Quadras poliesportivas: R$ 939.496,31 (QE 42, QE 40, QELC 3 Lucio Costa, QE 34 Conjunto H, QIs 3/5/7/9 e 22

→ Parques infantis: R$ 274.396,71 (QE 42, QE 40, QI 1, QI 5 e QI 22)

→ Sede da Administração Regional do Guará: R$ 1.748.849,28

→ Salão de Múltiplas Funções: R$ 730.398,90

→ Casa da Cultura do Guará: R$ 135.147,23

→ Pátio de Obras da Administração: R$ 166.140,21

→ Banheiros públicos: R$ 55.810,55

→ Horta Comunitária do Guará: R$ 62.218,50.

As informações são da Agência Brasília