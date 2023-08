CLDF lançará Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa

Segundo a CLDF, as Micro e Pequenas Empresas são responsáveis por 54% dos empregos no Brasil

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) irá lançar a Frente Parlamentar em Apoio às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, com a deputada distrital Jaqueline Silva (MDB) como fomentadora da iniciativa e presidente da Frente.

Segundo a CLDF, as Micro e Pequenas Empresas são responsáveis por 54% dos empregos no Brasil e fundamentais para a geração de emprego e renda, representando 99% do total de organizações privadas e respondem por 27% do Produto Interno Bruto brasileiro. Além desse segmento empresarial, o número de Microempreendedores Individuais (MEI) no Brasil saltou de 9,7 milhões em fevereiro de 2020 para 15,1 milhões em maio de 2023, um avanço de 55,6%, de acordo com a Receita Federal. O crescimento reflete a mudança no mercado de trabalho e o avanço do empreendedorismo independente a partir da pandemia de Covid-19.

“Comecei minha caminhada empreendedora ainda muito jovem em um pequeno comércio de Santa Maria (DF). Sei das dores de um pequeno empresário, como as preocupações em garantir a folha de pagamento, manter estoque, pagar os boletos e, muitas vezes, perder noites de sono por conta dos compromissos. Agora, tenho a oportunidade enquanto parlamentar, de ajudar a criar um ambiente de negócios mais atrativo para quem quer empreender”, afirmou Jaqueline Silva.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, essa iniciativa vem em boa hora, uma vez que o setor empresarial segue empenhado na efetiva retomada do crescimento econômico. “Certamente as medidas propostas no âmbito da Frente Parlamentar de Apoio às Microempresas irão focar em ações que visem desburocratizar e simplificar o ambiente de negócios, condições essenciais para o sucesso das empresas”, avalia.

Estamos otimistas com a iniciativa, afirma a Superintende do Sebrae-DF, Rose Rainha. “A parceria do SEBRAE/DF com o Governo do Distrito Federal vem gerando muitos frutos, e essa iniciativa do Legislativo reforça ainda mais o compromisso de toda a sociedade com o estímulo ao empreendedorismo. É só através da união e do trabalho conjunto de todos que vamos transformar Brasília no melhor lugar para se empreender no Brasil!”, afirma a superintendente.

O Ex-Subsecretário de Fomento ao Empreendedorismo do DF, Danillo Ferreira, atuará como Secretário Executivo da Frente Parlamentar, responsável por executar o Plano de Ação e coordenar os trabalhos desse fórum de discussão. “Estou bastante ansioso para podermos unir setor produtivo local, poder executivo, organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas, para que em parceria com o poder legislativo, apresentemos resultados práticos e ações concretas em prol dos empreendedores do DF”.