4ª parcela do IPTU começa a vencer na próxima semana

A quarta parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) começa a vencer na próxima semana, entre os dias 21 e 25 deste mês. O proprietário de imóvel que não recebeu o boleto para pagamento pelos Correios deve emitir o documento via portal de serviços da Receita ou pelo aplicativo Economia DF.

Na segunda (21), o vencimento é para as inscrições com finais 1 e 2. De terça (22) até sexta-feira (25), devem ser quitadas, respectivamente, as parcelas de inscrições com os finais 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 e 9 e 0. Já a quinta e a sexta parcelas estão programadas para os meses de setembro e outubro, sucessivamente.

Quem não dispõe de acesso aos meios eletrônicos para emissão do boleto pode agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências de atendimento da Receita do DF, pelo número 156, opção 3, em ligação feita a partir de um número fixo.

Segundo cálculos da Secretaria de Fazenda, em 2022, cerca de 23% dos contribuintes com imóvel próprio no DF não cumpriram as obrigações com o fisco, o que implica o CPF ou CNPJ registrado em cadastro devedor. Além disso, o imóvel pode até mesmo ir a leilão caso o débito não seja quitado.

“É fundamental ressaltar a importância do IPTU como um imposto que contribui para a o crescimento do Distrito Federal. O valor arrecadado retorna para a sociedade em aplicações na saúde, educação, segurança pública, obras de infraestrutura e pavimentação, resultando em geração de empregos e melhorias para o DF”, afirma o secretário de Fazenda, José Itamar Feitosa.

As informações são da Agência Brasília