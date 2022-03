Audiência discute representatividade do Conselho de Consumidores da Neoenergia Brasília

O evento busca apresentar à sociedade os candidatos indicados pelas entidades representativas contatadas pelo Conselho

Evento tem como público-alvo consumidores de energia elétrica da área de concessão, bem como os poderes públicos constituídos e as entidades da sociedade civil organizada no Distrito Federal

O conselho de consumidores de energia elétrica da área de concessão da Neoenergia Brasília promove, na tarde desta terça-feira (08), às 14h30, no auditório do ParkShopping Corporate, a Audiência Pública nº 001/2022, conforme Resolução Normativa da ANEEL n. 963/2021.

O evento busca apresentar à sociedade os candidatos indicados pelas entidades representativas contatadas pelo Conselho e coletar as percepções acerca destas candidaturas.

A audiência será dirigida por Wellington Siqueira de Medeiros, presidente do conselho de consumidores, e será aberta à sociedade em geral, sendo o público alvo todos os consumidores de energia elétrica da área de concessão da distribuidora, bem como os poderes públicos constituídos e as entidades da sociedade civil organizada no Distrito Federal.