Ibaneis anuncia novas obras na Candangolândia

O chefe do Executivo visitou os equipamentos públicos ao lado de secretários de governo e de deputados distritais

No último sábado (05), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou três novas obras na Candangolândia: o Salão Comunitário, a biblioteca e uma quadra de basquete. Os novos espaços serão utilizados por mais de 17 mil moradores da região.

Os espaços foram inaugurados pelo governador Ibaneis Rocha durante agenda na cidade. O chefe do Executivo visitou os equipamentos públicos ao lado de secretários de governo e dos deputados distritais Hermeto – autor das emendas que viabilizaram boa parte das reformas -, Rafael Prudente e Maria Antônia. Ibaneis Rocha também ouviu pedidos da comunidade.

“É pela união do nosso trabalho que temos vencido as dificuldades, e o retorno que temos dado são essas entregas, seja o Salão Comunitário ou a biblioteca da cidade. É assim que pretendemos continuar trabalhando”, afirma o governador Ibaneis Rocha, que elogiou o apoio dado pela Câmara Legislativa ao citar os parlamentares presentes na cidade.

O Salão Comunitário da Candangolândia passou por uma reforma completa, com a troca de telhas, a aplicação de pastilhas cerâmicas na fachada, a instalação de novas esquadrias, a renovação da pintura, o conserto do telhado e do piso. O espaço também teve a instalação elétrica renovada. A lista de melhorias incluiu ainda a instalação de lâmpadas de LED e o reparo no cercamento, na cozinha e banheiros. Um investimento de R$ 270 mil que deixou o ambiente de cara nova.

Aos amantes do basquete, uma boa nova: a Candangolândia passa a contar com uma estrutura adequada para a prática do esporte. A quadra tem uma tabela de acrílico e rede, alambrado e, do lado de fora, bancos. Nessa obra, o recurso aplicado foi de R$ 192 mil.

“Hoje, a nossa cidade vive um momento de união. Antigos adversários estão juntos pela Candangolândia. E assim temos feito as entregas”, aponta o deputado distrital Hermeto.

Por fim, o terceiro equipamento entregue na cidade foi a biblioteca. O local, que até então apresentava problemas de curto-circuito, falta de iluminação, problemas com pintura, portas com defeito e telhado danificado, deixou tudo isso para trás com a ampla reforma que recebeu. Agora, o espaço para estudo conta com livros, computadores e local adequado para leitura.

“A cidade tem virado um canteiro de obras. A Candangolândia, que é a cidade-mãe do DF, nunca tinha visto esse cuidado com a população”, acrescenta o administrador da cidade, Pablo Valente.

Moradora da Candangolândia há 40 anos, a dona de casa Verônica Souza, 62 anos, levou o neto Vinicius Souza, 11, para receber a segunda dose da vacinação contra a covid-19 em uma tenda ao lado do Salão Comunitário.

Além de comemorar a imunização do neto, Verônica elogiou as reformas na cidade. “O Salão Comunitário ficou bem bonito. É importante que o governo recupere os espaços públicos e as crianças tenham mais alternativas de lazer, como essa quadra de basquete”, diz.

Outras entregas

As benfeitorias entregues pelo governador Ibaneis Rocha vêm somar com outras feitas pelo GDF na cidade nos últimos três anos. A maior delas é a reforma da Feira Permanente da Candangolândia, que contou com investimento de R$ 2,2 milhões e foi a primeira a ser entregue pela atual gestão. Quatro quadras poliesportivas, localizadas nas QR 1A, 4, 5 e 7, o campo de grama sintética da QR1A, a recuperação asfáltica de um trecho da DF-003 e a passarela da Candangolândia também agregam à lista.

As informações são da Agência Brasília