GDF aumenta rota de ônibus em Arniqueira

A partir de segunda-feira (07), a linha de ônibus 959.2, que faz o percurso circular entre o Terminal de Taguatinga Sul e Arniqueira, terá a rota ampliada. Com o aumento, a linha deverá seguir até a estação de metrô mais próxima, de maneira que a integração com o Plano Piloto e outras regiões se tornem mais fáceis.

O subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus, explica que recebeu solicitações da Administração Regional de Arniqueira para que a rota fosse modificada e, assim, beneficiasse um maior número de passageiros. “A alteração será no Pistão”, explica. “Em vez de os ônibus acessarem o primeiro retorno e entrarem para o terminal, pegarão o retorno mais à frente, que dá acesso à estação do metrô de Taguatinga Sul”.

A linha continuará a operar de segunda a sexta-feira, com 19 viagens diárias. A tarifa é de R$ 2,70, e a empresa operadora é a Marechal. As informações completas estarão disponíveis no site DF no Ponto a partir de segunda-feira (7).

Alteração de itinerário da linha 959.2

* Rota: Taguatinga Sul/estação do metrô de Taguatinga Sul/Arniqueira

* Viagens: 19 diárias , de segunda a sexta-feira

* Tarifa: R$ 2,70