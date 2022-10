Apuração parcial aponta Damares como senadora no DF

Com 35.63% das urnas apuradas, Damares Alves (Republicanos) aparece na frente de Flávia Arruda (PL), ao levar 45,35% dos votos brasilienses

A disputa para o cargo de senador do Distrito Federal ficou entre Damares Alves (Republicanos) e Flávia Arruda (PL). Até o momento foram apuradas 2404 (35.63%) de 6748 seções no Distrito Federal e a apuração parcial aponta Damares na frente com 45,35% dos votos (250332 votos), enquanto Flávia Arruda aparece com 26,39% dos votos (145642 votos).



A candidata ao senado do Partido Trabalhista (PT), Rosilene Corrêa vem logo atrás na disputa com 22,48% dos votos válidos (124072 votos), até o momento. Do total de 624881 votos até o momento, 547667 (99,22%) foram válidos, 39697 (6,35%) foram brancos, nulos foram 33227 (100,00%), e 128371 (17,04%) abstenções foram registradas.

Confira a porcentagem parcial de todos os candidatos ao Senado pelo DF:

Damares Alves

REPUBLICANOS

45,35%

250332 votos

Flávia Arruda

PL

26,39%

145642 votos

Rosilene Corrêa

PT

22,48%

124072 votos

Joe Valle

PDT

3,21%

17732 votos

Yara Prado

PSDB

0,64%

3534 votos

Carlos Rodrigues

PSD

0,61%

3393 votos

Pedro Ivo Mandato Coletivo

REDE

0,52%

2895 votos

Tenente Coronel Souza Júnior

DC

0,32%

1787 votos

Elcimara

PSTU

0,16%

904 votos

Hélio José

SOLIDARIEDADE

0,14%

756 votos

Marcelo Hipólito

PTB

0,13%

690 votos

Expedito Mendonça

PCO

0,04%

220 votos