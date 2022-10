Izalci está confiante que vai ser o governador do DF

Ele está confiante que vai ganhar ou de primeira, ou no segundo turno

Neste domingo, 2 de outubro, primeiro turno das eleições de 2022, o candidato a governador do DF, Izalci Lucas (PSDB), da coligação Para Cuidar Das Pessoas (PSDB, Cidadania e PRTB), votou na escola CEF 01, Guará. O candidato está confiante de que vai chegar ao segundo turno. Ele está confiante que vai ganhar ou de primeira, ou no segundo turno. “Para ganhar do governador, tem que ser o 45. Dificilmente o Leandro tem condições de ganhar”, destacou. Para ele, ainda falta experiência para o concorrente Leandro Grass (PV).

Segundo Izalci, Leandro tem que trabalhar um pouco mais, e conhecer mais da cidade, e os problemas da região. “E também as reivindicações da população. A gente vem fazendo planejamento para Brasília há mais de dez anos”. Ele citou o currículo dele como distrital, senador e secretário, e disse que se preparou para governar. “E na rua que a gente vê, a gente sente. Da outra vez foi a mesma coisa, eu estava em quarto lugar, e tive 100 mil votos a mais”, apontou.

O candidato está feliz com a campanha até aqui, e afirma que não realiza campanha só em época de eleição. “A gente trabalha o tempo todo. Está sempre na rua, sempre trabalhando”. E por isso, Izalci está tranquilo com o rumo que as eleições vão tomar. A realidade na rua, de acordo com ele, é outra, diferente do que tem mostrado as pesquisas. “As pessoas nos recebem muito bem. Não tenho rejeição nenhuma. E estou pronto para governar e cuidar das pessoas”, declarou.

Para ele, o que houve com o Tribunal Superior Eleitoral, foi a confirmação sem nenhum problema, do registro de sua candidatura como governador. Ele explica que na verdade, houve problema com relação aos adversários. “As pessoas não querem disputar comigo. Sabem que no final, as pessoas me respeitam, tive uma trajetória grande em favor da cidade, e está tranquilo. Mas o governador não quer disputar comigo, e sim com outro”.

Izalci pediu para a população votar nele, para resgatar Brasília como a capital das oportunidades e da esperança. “Agora é a hora. Vamos ver se dá primeiro turno, mas se não der, nós vamos ganhar no segundo turno”, afirmou.