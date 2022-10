Eleitores enfrentam mais de 1 hora de fila para votar em Brasília

Segundo o TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal), não há qualquer problema com o sistema de votação

João Gabriel

Brasília, DF

Eleitores de Brasília enfrentam mais de uma hora de fila para votar no primeiro turno das eleições neste domingo (2).

Segundo o TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal), não há qualquer problema com o sistema de votação e a expectativa é de que as filas comecem a diminuir a partir do início da tarde.

A Folha de S.Paulo registrou filas de mais de uma hora de espera em pelo menos três locais de votação, em Brasília e em Sobradinho, no entorno da capital federal.

Apesar disso, o clima nessas localidades era de tranquilidade, com apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocupando o mesmo ambiente e esperando na mesma fila de forma pacífica.

De acordo com a Transparência Eleitoral Brasil, que monitora a votação deste domingo, um eleitor demora de três a quatro minutos para concluir sua escolha de deputados, senador, governador e presidente -com exceção daqueles em situação de trânsito, que votam apenas no último cargo.

A entidade disse ter recebido informações de alguns problemas com urnas (mas todos insignificantes) e diversos relatos de filas longas.

“Os observadores não testemunharam nenhum problema com as urnas que tivessem o condão de comprometer a integridade da eleição”, acrescentou a entidade em nota.

A Transparência Eleitoral Brasil realiza a Missão de Observação Eleitoral Nacional e acompanha a votação em 15 estados e 32 cidades.