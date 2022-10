Votação segue tranquila no DF

O Juiz Titular da 8ª Zona Eleitoral (Ceilândia), Itamar Dias Noronha Filho, informou que a votação transcorre em tranquilidade na região

Em atendimento à legislação, às oito horas da manhã deste domingo (02/10), o Distrito Federal deu início à votação do primeiro turno das Eleições Gerais de 2022. No Colégio La Salle na 506 Sul está localizada a 15ª Zona Eleitoral, a maior da capital, os diversos agentes do processo eleitoral realizaram os trabalhos que determinam os rumos do país. As eleitoras e eleitores compareceram, exercendo o direito constitucionalmente estabelecido ao voto e à manifestação silenciosa.

O horário de fechamento dos portões das escolas em todo o país é 17h, horário de Brasília. Em entrevista ao TRE-DF, a Presidente de seção Marcela Luiza de Paula Noronha compartilhou sua experiência no pleito: “Tem sido rápido, tem sido tranquilo. Estamos acompanhando o processo de forma pacífica, sem nenhuma intercorrência. Sobre a importância dos mesários no processo, Marcela frisou: “É um direito cívico, um dever que cumprimos com alegria de fazer parte do processo eleitoral.”

Na mesma seção, a 1ª Mesária, Kátia Souza, expressou o sentimento de participar como agente nas maiores eleições informatizadas da história. “Nossa, é emoção mesmo, adrenalina. Mas é muito bom participar desse processo de democracia do Brasil. Hoje, quando acabarem os trabalhos, irei para casa muito feliz, na certeza de que demos nosso melhor aqui, e fez o possível para que todos fossem bem atendidos na nossa seção.

Entusiasmada, a Secretária da seção, Telma Souza, declarou: “É uma emoção muito grande de estar fazendo a minha parte para essa linda festa da democracia.” A mesária falou a expectativa para o final dos trabalhos: “Irei para casa muito feliz e ansiosa para saber qual é o rumo, qual é o destino do nosso país.”

Após exercer seu direito ao voto, a eleitora Carla Carvalho Sanches falou sobre a importância do ato: “É a importância de nós, cidadãos, escolhermos quem vai nos representar, quem será responsável pelos nossos direitos. É muito importante que todo mundo venha, vote, escolha com sabedoria.”

Embora a maior Zona Eleitoral da capital seja Águas Claras (15ª Zona Eleitoral), com 160.658 eleitores cadastrados, Ceilândia é a região que possui o maior eleitorado no Distrito Federal, com 368.423 votantes, distribuídos em três zonas eleitorais (8ª, 16ª e 20ª). O Juiz Titular da 8ª Zona Eleitoral, Itamar Dias Noronha Filho, informou que a votação transcorre em tranquilidade na região.