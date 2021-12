André Clemente se despede da cadeira de Secretário de Economia do DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou a indicação de Clemente no dia 2 de dezembro

Por Amanda Karolyne e Evellyn Luchetta

[email protected]

O agora ex-secretário de economia do Distrito Federal, André Clemente, falou sobre sua saída da cadeira durante a assinatura para nomeação dos novos auditores fiscais da Receita do Distrito Federal nesta quarta-feira, 22. Clemente deixa o cargo depois de 28 anos, para atuar como Conselheiro do Tribunal de Contas do DF.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou a indicação de Clemente no dia 2 de dezembro. Ele é formado em direito e ciências contábeis. O ex-secretário foi indicado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Normalmente, o cargo de conselheiro é ocupado por um concursado do Tribunal de Contas. Não havia, no entanto, disponibilidade no quadro institucional para a nomeação. Sendo assim, Clemente foi indicado por Ibaneis.

Em um discurso realizado na solenidade, o ex-secretário começou dizendo que não seria uma fala fácil. “Estou saindo da cadeira com a sensação de dever cumprido. Nós mudamos a realidade em relação as finanças e ao servidor público”. O conselheiro agradeceu muito emocionado à todos. “Vamos continuar trabalhando em favor do Distrito Federal”, finalizou.

Ibaneis também falou sobre a saída de Clemente. Em discurso, o titular do Palácio do Buriti disse que André Clemente e Fernando Leite, forjaram seu plano de governo. “Algo que foi criado com muita profundidade entre eu e André”, comenta. “Ele (André) e Fernando Leite construíram meu plano de governo, eu só dava uma olhada pois sabia que estava em boas mãos. Nós tínhamos um sonho de transformação do Distrito Federal, que infelizmente por um tempo ficou relegado a resolver apertos e todo tipo de dificuldade”, ressaltou.

O chefe do Executivo continua dizendo que, junto de André, planejou um ato de muitas nomeações para o Distrito Federal. A nomeação dos auditores foi o segundo evento do tipo no dia. “Quando André se despede, a emoção é compreensível. Nós não deixamos as empresas quebrarem, nós reduzimos tributos. E numa pandemia, para reduzir tributos, ou você tem coragem, ou não tem”.

O governador ainda comentou sobre o novo cargo de Clemente, e disse que ele vai honrar a carreira de auditor. “Tenho certeza de que ele vai ser um sucesso do jeito que foi no governo do Distrito Federal”, diz.

Ao fim de seu discurso, o ex-secretário desejou feliz natal a todos presentes e cumprimentou todos os colegas de carreira. Pediu respeito às autoridades e a sociedade para os novos auditores. “Os senhores chegam num momento muito privilegiado nessa cidade. Brasília tem se transformado, finalmente virou exemplo para o país”, comemorou