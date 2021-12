Piloto brasiliense de 14 anos estreia na Fórmula 4

Pedro Clerot é uma das grandes apostas para o campeonato, que terá uma de suas 18 etapas em Brasília

O mais jovem vencedor do automobilismo brasileiro, Pedro Clerot, de 14 anos, vai fazer sua estreia na Fórmula 4 – que, a partir de 2022, acontecerá no Brasil. Após conseguir vitórias, pódios e pole positions na Fórmula Delta, o atleta vai disputar pela primeira vez o campeonato certificado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Uma das 18 etapas da F4 – que tem início em 15 de maio – será em Brasília, cidade natal de Pedro. O campeonato foi criado para ser o primeiro passo dos pilotos que saem do kart com o objetivo de chegar à Fórmula 1. É o caso de Clerot, que tem mostrado excelentes resultados.

Na Fórmula Delta em 2021, Pedro totaliza oito pódios, três vitórias e três pole positions, o que o torna campeão entre os estreantes com 149 pontos antes mesmo da última prova. A última etapa deste ano acontece no próximo dia 12, no Autódromo de Interlagos.