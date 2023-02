Alunos serão atendidos por 109 ônibus novos

Entregues durante cerimônia com a governadora Celina Leão, os veículos vão transportar estudantes do Núcleo Bandeirante e do Itapoã

O Governo do Distrito Federal (GDF) adquiriu 109 ônibus para transportar, gratuitamente, 7.549 alunos das duas regiões administrativas. A frota vai atender a rede pública de ensino do Núcleo Bandeirante e do Itapoã. A partir da próxima segunda-feira (13), no início do ano letivo, os veículos vão entrar em ação. Os novos ônibus foram apresentados em cerimônia realizada nesta sexta-feira (10).

“Esse é um dia de muita felicidade para a comunidade escolar; faz 20 anos que a frota não é renovada”, comemora a governadora em exercício, Celina Leão. “Queremos trocar todos os ônibus que atendem a rede pública de ensino – em breve, vamos receber mais 100 novos veículos pelo FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação]. A ideia é que as crianças tenham conforto para que isso reflita, inclusive, no aprendizado.”

Cada um dos ônibus entregues tem capacidade para transportar 39 crianças com todo conforto e segurança. Os veículos são equipados com ar-condicionado e câmera de ré. Além disso, 40% das unidades contam com elevador de acessibilidade. A frota é administrada pela Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília (TCB), em parceria com as secretarias de Educação (SEE) e de Transporte e Mobilidade (Semob).

Diretor administrativo e financeiro da TCB, Vitor Aveiro explica que os novos ônibus serão usados pelo Serviço de Transporte Complementar Escolar (STCE), destinado a atender localidades sem transporte público regular ou trajetos superiores a 2 km. “O programa também é assegurado a alunos com deficiência ou que não têm idade suficiente para pegar o coletivo sozinho”, informa. “Atualmente, o STCE transporta cerca de 54 mil crianças”.

Das 109 unidades recém-adquiridas, 62 atenderão o Núcleo Bandeirante e 47 vão trafegar pelo Itapoã. Uma conquista que veio na hora certa, de acordo com o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo. “Poder proporcionar essa entrega à comunidade pertinho da volta às aulas é muito gratificante”, comenta. “Esse é o início de uma grande reforma no sistema de transporte escolar”.

Conforto a caminho da escola

Para o titular da Semob, Valter Casimiro, a satisfação de entregar uma frota nova para os alunos do Itapoã e do Núcleo Bandeirantes é grande. “Vamos levar mais comodidade para nossos estudantes”, afirma. “E o elevador de acessibilidade é mais um item de conforto e segurança para pessoas com deficiência, que precisam de ajuda para entrar e sair do ônibus”.

O subsecretário de Apoio às Políticas Educacionais da SEE, Nivaldo Vieira Félix, destaca que oferecer um transporte de qualidade permite que o aluno chegue à escola mais descansado e estimulado. “O estudante que sai cedo de casa e enfrenta muita dificuldade no caminho já chega ao colégio estressado”, observa. “É difícil que essa criança tenha um dia letivo bom”.

Já o deputado federal Rafael Prudente celebra a valorização da TCB ao longo dos últimos quatro anos. “Alguns governos já trabalharam pela extinção dessa importante empresa pública”, relembra. “Essa gestão tem trabalhado para valorizar a companhia e seus servidores”.

