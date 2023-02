Cine Brasília brinda público com estreias nacionais e mostra internacional

Neste fim de semana tem opção para o público infantil e o Festival do Cinema Neerlandês começa na próxima segunda (13)

Estreias de longas nacionais e uma mostra com produções dos Países Baixos. A programação do Cine Brasília já está disponível, e há opções para todos os públicos. O Festival do Cinema Neerlandês começa na próxima segunda-feira (13), com cinco produções internacionalmente premiadas.

Entre as estreias, destaque para a comédia As Histórias de Meu Pai, de Jean-Pierre Améris. O filme revela a trajetória de Emile, um garoto de 12 anos, que passou a vida ouvindo histórias sobre as diversas profissões que seu pai alegava ter. As aventuras se passam em Lyon, na França, na década de 1960.

“O diretor Jean-Pierre Améris contextualiza a história na circunstância dramática da guerra franco-argelina e as consequências duradouras, especialmente em relação à saúde mental, tanto para o pai quanto para o filho”, explica o responsável pela programação do Cine Brasília, Sérgio Moriconi.

Já o drama Regra 34, de Julia Murat, conta a história de Simone, uma jovem advogada negra que pagou a faculdade trabalhando com performances sexuais online. Depois de ser aprovada em um concurso público, ela passa a atuar no acolhimento de mulheres vítimas de abusos e acaba se envolvendo em um mundo de erotismo e violência.

O longa conquistou o Leopardo de Ouro, premiação máxima do Festival de Locarno, na Suíça; o prêmio de Melhor Direção de Ficção da Première Brasil, no Festival do Rio e o Prêmio Especial do Júri no Festival do Novo Cinema Latino Americano de Havana.

Para o público infantil, a programação recebe Perlimps, de Alê Abreu. A animação mostra a jornada de aventura e fantasia de Claé e Bruô, agentes secretos de reinos rivais, que precisam encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de alcançar a paz em tempos de guerra. “Promove reflexões sobre a verdadeira essência da vida, sobre o que realmente importa. Um ótimo programa para a família toda”, comenta o coordenador da programação do Cine Brasília, Sérgio Moriconi.

Além das estreias, permanece em cartaz o drama histórico Ilusões Perdidas, de Xavier Giannoli, pela mostra Vá e Veja — retrospectiva dos filmes lançados em 2022. O filme é uma transposição para o cinema de um dos clássicos do escritor francês Honoré de Balzac, sobre um jovem poeta desconhecido da França do século 19.

Mostra Países Baixos

Realizada pela Embaixada do Reino dos Países Baixos, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), a mostra começa na segunda-feira (13) e vai até a próxima sexta-feira (17), sempre às 20h30.

A programação tem início com o drama Black Book – A Espiã, de Paul Verhoeven, um filme sobre a perseguição aos judeus durante a invasão nazista. Em seguida, o público acompanha a história do personagem Gunter, encontrado em uma floresta alemã quando tinha quatro anos de idade, no longa Nr. 10, do diretor Alex van Warmerdam, e ainda, pode conhecer a história de pessoas que, voluntariamente ou não, se mudam do exterior para Amsterdã (Holanda), na película The Paradise Suíte, de Joost van Ginkel.

Também será transmitido o drama I Don’t Wanna Dance, de Flynn Von Kleist, que mostra as experiências de um aspirante a dançarino adolescente dividido entre a família destrutiva e a própria felicidade. E, para fechar a seleção, o romance Soof, de Antoinette Beumer, traz o dilema da protagonista homônima, que, prestes a completar 40 anos, se vê diante de dúvidas em relação ao que mais pode ser alcançado.

Veja a programação

→ Sexta-feira (10)

10h – Perlimps

14h – Regra 34

16h – As Histórias de Meu Pai

18h – As Histórias de Meu Pai

20h – Ilusões Perdidas

→ Sábado (11)

10h – Perlimps

14h – Regra 34

16h – As Histórias de Meu Pai

18h – As Histórias de Meu Pai

20h – Ilusões Perdidas

→ Domingo (12)

10h – Perlimps

14h – Regra 34

16h – As Histórias de Meu Pai

18h – As Histórias de Meu Pai

20h – Ilusões Perdidas

→ Segunda-feira (13)

14h – Regra 34

16h – As Histórias de Meu Pai

20h30 – Abertura da Mostra Países Baixos: Black Book – A Espiã

→ Terça-feira (14)

10h – Perlimps

14h – Regra 34

16h – As Histórias de Meu Pai

18h – As Histórias de Meu Pai

20h30 – Nr. 10 (Mostra Países Baixos)

→ Quarta-feira (15)

10h – Perlimps

14h – Regra 34

16h – As Histórias de Meu Pai

18h – As Histórias de Meu Pai

20h30 – The Paradise Suite (Mostra Países Baixos)

