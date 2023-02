Lançada nova versão do aplicativo do Metrô-DF

A atualização, que já disponível para o sistema Android, busca simplificar a comunicação com o usuário do metrô

Com um novo design e navegação mais leve e intuitiva, foi publicada uma nova versão do aplicativo do Metrô-DF. Desenvolvido pela área de Tecnologia da Informação da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, o app foi lançado em 2019; desde então, os usuários podem programar suas viagens, sabendo o horário de chegada dos trens às estações ou receber alertas em tempo real sobre como está a operação do sistema. Agora, novas funcionalidades foram incorporadas e já estão disponíveis para o sistema Android. A atualização para iOS deve ser liberada nas próximas semanas.

Arte: Divulgação/Metrô-DF

Além da mudança do design, a nova versão conta com uma central de avisos/alertas na tela inicial. Agora, qualquer notificação ou aviso de alteração na operação do Metrô-DF será automaticamente exibida nessa área. As notificações também contam com um som específico de alerta.

Outra mudança é que as notícias passam a ser exibidas com mais detalhes. Imagem e formatação facilitam a leitura. “Esta nova versão teve como base as informações estatísticas de uso do aplicativo desde o seu lançamento. Com elas, foi possível reformular e melhorar a experiência do usuário, tornando o aplicativo mais intuitivo e eficiente”, explica Felippe Moniz, gerente de Programas e Sistemas o Metrô-DF.

Integração com ouvidorias

O presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, ressalta que investir em tecnologia para melhorar a experiência do usuário no sistema tem sido uma das prioridades da companhia. “O aplicativo é uma das ferramentas que ampliam as formas de contato do Metrô-DF com a população. Impacta diretamente o dia a dia de cada usuário, porque ele pode programar melhor suas viagens. Além disso, podemos ter um retorno mais rápido das necessidades dos passageiros com a interface pelo WhatsApp. Importante dizer que as melhorias no app foram feitas internamente, portanto sem custo extra para o governo”, observa.

Uma novidade é a integração do app com o novo serviço de ouvidoria do GDF, o Participa DF, que permite que o usuário possa registrar suas manifestações (críticas, elogios, denúncias, etc). Também será possível o contato direto com o canal de WhatsApp do Metrô-DF, agilizando a comunicação com a companhia.

O aplicativo também deixa disponível a possibilidade de consultar os horários normais da operação, bem como eventuais mudanças decorrentes de necessidades específicas e eventos programados. Também houve melhorias gerais de desempenho e correção de bugs. A nova versão foi integralmente desenvolvida pela equipe interna de tecnologia.

Confira os recursos disponíveis nesta nova versão:

→ Consulte o tempo de chegada dos trens em qualquer estação em tempo real

→ Consulte a situação de operação do Metrô a qualquer momento e saiba se a prestação do serviço está normal, com velocidade reduzida ou paralisada.

→ Receba notificações sobre qualquer evento importante do Metrô que possa impactar sua viagem

→ Conheça todos os detalhes de cada estação: quais são os serviços oferecidos, quais os pontos de interesse próximos e o mapa das imediações. Veja, ainda, quais são as estações com disponibilidade de serviços públicos, bicicletas compartilhadas e caixas eletrônicos

→ Saiba qual é a estação mais próxima de você

→ Planeje seu trajeto: saiba como e quando vai chegar ao seu destino

→ Faça sugestões, críticas e denúncias utilizando o sistema de ouvidoria Participa DF, que também conta com o recurso de receber denúncias ou reclamações de forma totalmente anônima

→ Fale com o Metrô pelo WhatsApp ou diretamente pelo app

→ Informe-se sobre preço da tarifa, horários de funcionamento, achados e perdidos e outras informações importantes

→ Visualize o mapa completo da rede

→ Confira as principais notícias relacionadas ao Metrô-DF.

Com informações da Agência Brasília