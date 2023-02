Hospital de Santa Maria fará mutirão odontológico

“O objetivo é zerar a fila de espera para procedimentos cirúrgicos de frenectomia”, afirma o cirurgião

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) irá receber o segundo mutirão de cirurgias odontológicas na próxima quarta-feira (15), por meio do Serviço de Odontologia e Cirurgia Bucomaxilofacial.

A ação vai atender uma demanda da Secretaria de Saúde (SES). “O objetivo é zerar a fila de espera para procedimentos cirúrgicos de frenectomia [pequena cirurgia do freio lingual e labial]”, afirma o cirurgião bucomaxilo do HRSM, José William Santos de Oliveira Pinto.

A frenectomia lingual é um procedimento cirúrgico realizado para remoção do freio da língua nos casos de anquiloglossia, mais conhecida como língua presa. Em bebês, a anquiloglossia pode afetar a amamentação, a deglutição e até mesmo a respiração. Em crianças e adultos, pode prejudicar a fonação, ou seja, o trabalho muscular para a fala.

Já a frectomia labial é realizada nos casos de encurtamento do freio ou comprometimento do posicionamento correto dos dentes. Quando há prejuízo fonético, somente o procedimento cirúrgico não é capaz de corrigir a fala, sendo imprescindível o acompanhamento e tratamento por um fonoaudiólogo. “Esse acompanhamento será importante para a correta reabilitação e o restabelecimento adequado das funções orofaciais do paciente”, detalha José William.

A presidente do IgesDF, Mariela Souza de Jesus, destaca a importância de ações como essa, que atendem a uma questão específica e dão a possibilidade de resolver a situação de saúde de muitas pessoas. “Mutirões como esse são capazes de, muitas vezes, zerar a fila de determinadas questões relacionadas à saúde”, esclarece.

O primeiro mutirão ocorreu em outubro de 2022, quando foram feitos mais de 30 procedimentos em bebês, crianças e adultos. Ao longo de todo o ano passado, foram 510 frenectomias na unidade hospitalar. O serviço de odontologia do hospital é atualmente o único a oferecer vagas específicas para esse tipo de procedimento. “Já temos 30 pacientes confirmados para fazer o procedimento no próximo mutirão, e a capacidade será de 50 frenectomias”, ressalta o cirurgião José William.

No segundo mutirão, a equipe de cirurgiões bucomaxilos, intensivistas e odontopediatras se mobilizará para receber e atender a demanda encaminhada pela Secretaria de Saúde. Para participar, o paciente deve procurar a unidade básica de saúde (UBS) mais próxima de sua casa e passar por uma avaliação odontológica, na qual será constatada a possível necessidade do procedimento. “Dessa forma, o paciente será encaminhado via regulação para participar do mutirão de frenectomias do HRSM”, explica o cirurgião-dentista.

As informações são da Agência Brasília