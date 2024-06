Abertura das Olimpíadas do CEMEIT celebra combate ao bullying e espírito esportivo

Com o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (CEMEIT) deu início, nesta terça-feira (25/6), às Olimpíadas 2024 na escola. Este ano, o tema central é o combate ao bullying.

Em meio às competições esportivas, que envolvem diversas modalidades como atletismo, futsal, basquete, vôlei, dominó, xadrez, tênis de mesa e outros esportes, o evento busca conscientizar os estudantes sobre a necessidade de promover um ambiente escolar seguro e acolhedor para todos.

“Este ano, decidimos colocar o tema do bullying no centro das atenções para enfatizar a importância do respeito e da solidariedade entre nossos estudantes“, declarou o diretor da escola, Gabriel Rodrigues, durante a cerimônia de abertura. “Queremos que todos os nossos alunos se sintam valorizados e protegidos, não apenas durante as competições, mas em todos os momentos dentro da escola”, finaliza.

A Olimpíada do CEMEIT é uma ação pedagógica focada nos esportes e envolve toda a escola com a participação de mais de 2 mil estudantes e cerca de 150 servidores. Cada uma das 40 turmas do diurno compõe um país, representando delegações que estarão presentes na Olimpíada de Paris. As competições incluem uma variedade de modalidades esportivas, como atletismo, futsal, basquete, vôlei, handebol, queimada, dama, dominó, xadrez, tênis de mesa, além dos jogos eletrônicos, como Fifa, Just Dance, Valorant e League of Legends.

A ação conta com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF (SEL-DF), que forneceu as medalhas para os vencedores do primeiro, segundo e terceiro lugares. “Competições bem organizadas promovem o fair play e o respeito mútuo entre competidores. Esses torneios acabam unindo as comunidades, criando um senso de pertencimento e orgulho local. Portanto, apoiar essas competições não só fortalece o esporte em si, mas também traz benefícios significativos contribuindo para um ambiente mais saudável“, secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Tocha olímpica

O evento, que deu o pontapé nas Olimpíadas do CEMEIT, reproduziu diversos momentos vistos em uma cerimônia oficial de Jogos Olímpicos e contou até mesmo com a tocha olímpica utilizada na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Cedida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a tocha foi levada pelo estudante Kauã de Souza Moreira, de 17 anos, cuja história inspira os colegas, tanto pelo desempenho esportivo, mas também pela postura contra o bullying. “Para mim, o esporte é uma maneira de unir pessoas e superar desafios. Estou muito feliz em representar meus colegas nesse momento tão especial“, compartilhou Kauã.

O estudante vai competir em pelo menos três modalidades esportivas: futsal, vôlei e handebol. Uma alegria para a mãe, Edna Fidelis de Souza, que fez questão de comparecer na abertura dos jogos para prestigiar o filho. “Me sinto muito orgulhosa pois sei o quanto isso significa pra ele, que desde pequeno sempre demonstrou interesse pelo esporte“, contou Edna.

Para o coordenador da Regional de Ensino de Taguatinga, Murilo Marconi, as competições não são apenas uma oportunidade para demonstrar habilidades atléticas, mas também para promover valores de inclusão e respeito entre os estudantes.

“As Olimpíadas do CEMEIT 2024 não são apenas uma competição, mas uma oportunidade de fortalecer a comunidade escolar, promover a empatia e construir um ambiente onde todos se sintam seguros e respeitados. Juntos, podemos criar um ambiente escolar onde o bullying não tem lugar”, reforçou Murilo.

*Com informações da SEEDF