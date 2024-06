Abrigos do GDF contra o frio já acolheram 691 pessoas em situação de rua

Os abrigos abertos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no Plano Piloto e no Gama já receberam 691 pessoas em situação de rua em oito dias de funcionamento. A iniciativa faz parte da campanha Ação contra o Frio e seguirá enquanto durarem as baixas temperaturas no DF.

Até a noite de segunda-feira (24), 663 pessoas foram recebidas somente no abrigo do Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul, que foi inaugurado no último dia 17. Já no abrigo do Centro de Convivência (Cecon) do Gama Leste, aberto no dia 20 de junho, 28 pessoas foram acolhidas.

Nos abrigos, as pessoas recebem jantar e café da manhã, colchão, travesseiro, cobertor, kits de higiene e agasalhos. Parte desse material vem da campanha Agasalho Solidário – iniciativa da Chefia-Executiva de Políticas Sociais idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

A primeira unidade foi aberta no Plano Piloto devido a demanda observada em anos anteriores e novos locais podem ser abertos, caso haja necessidade de mais espaços para acolher a população de rua.

Antes mesmo do início oficial do inverno, que começou no último dia 20, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a madrugada mais fria do ano – no dia 17, o termômetro bateu nos 7,5ºC em Planaltina. Para esta semana, a temperatura deve variar entre 12º nos momentos mais frios e 28ºC ao longo do dia.

*Com informações da Agência Brasília