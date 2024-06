Diversidade cultural no Sarau do Quinta 

Um espetáculo inesquecível ao ar livre acontecerá na praça central do Quinta Santa Bárbara Eco Resort. Nos dias 28 e 29 de junho será realizado o Sarau do Quinta, com apresentações de orquestras e bandas interpretando clássicos do rock, soul, blues, mpb, bossa nova, serenatas e modas de viola caipira. O evento contará com atividades culturais diversas, como artesanato, fotografia, exposições, apresentações da cultura local, literatura, gastronomia e muita diversão. O resort fica na cidade de Pirenópolis.

A inspiração para o Sarau, está no rico cenário colonial da cidade que remete às serenatas entoadas nas ruas, calçadas e casas de enamorados. O evento promete criar interações memoráveis para o público, com uma verdadeira imersão cultural.

A programação conta com artistas da cidade de Pirenópolis e de Brasília. A diversidade das atrações conta com a cantora brasiliense Celia Rabelo, o artista Marcello Dantas, MC Jazz, Mistura Fina Music, Pastorinhas, Orquestra Colégio Militar de Pirenópolis, Orquestra Big Band PMGO, Thiago Siqueira e Violeiros de Corumbá.

Segundo a organização do projeto, a estrutura do palco e as mesas ocuparão a praça do hotel, para o conforto dos hóspedes e convidados. “Estamos com uma ótima expectativa em relação ao Sarau do Quinta”, disse um dos sócios, que preferiu não se identificar. Foi pensada uma agenda vibrante para surpreender os hóspedes e convidados que vão comparecer aos dois dias de evento.

Segundo a B3Hotels, bandeira hoteleira que opera o Quinta Santa Bárbara Eco Resort de Pirenópolis, o Sarau do Quinta não apenas celebra, mas também fortalece a rica tradição cultural da região, proporcionando uma plataforma para artistas e valorizando as raízes históricas e culturais da cidade.

Esse é o primeiro Eco Resort da cidade, que fica no centro histórico de Pirenópolis. E os interessados devem fazer a reserva com antecedência para garantir a hospedagem e acesso aos espetáculos.

Serviço:

Dias 28/06 e 29/06/24 – a partir das 18h

Local: Quinta Santa Bárbara – Praça central

Endereço: Rua do Bonfim 1 – Centro – Pirenópolis/GO

Classificação indicativa: Livre

Reservas e informações: 0800 3231900 e (62) 3602-3655 (zap)

E-mail:

[email protected]

Site:

https://eventos.quintab3hotels.com.br