Fiscalização em trecho da DF-001 aborda 238 motociclistas

Por meio da Superintendência de Trânsito (Sutran), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) realizou a Operação Moto Legal. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (25), na altura do km 19, da Estrada Parque Contorno (DF-001).

O objetivo da operação foi garantir que os motociclistas sigam as regras de trânsito para a redução do número de sinistros.

Durante a operação, foram abordados 238 motociclistas; no total, 17 motocicletas foram removidas ao depósito. Os agentes lavraram 115 autos de infração. Entre as irregularidades constatadas, foram 17 casos de inabilitação, quatro de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e mais quatro motociclistas foram notificados por escapamento adulterado.

Durante a ação, um motociclista não obedeceu à ordem de parada, fugiu e atropelou um policial militar que estava na contenção dos veículos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os devidos atendimentos médicos.

“Este tipo de fiscalização realizada pelos nossos agentes é extremamente importante porque além de diminuir o risco de sinistros, que muitas vezes podem ser fatais, inibe que motociclistas circulem com veículos inaptos pelas rodovias. Isso gera mais segurança para todos no trânsito”, concluiu o presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior.

Foram mobilizados para a ação 11 agentes de trânsito rodoviário, seis motocicletas e duas viaturas. A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

*Com informações da Agência Brasília