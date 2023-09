10 anos do CICB: “A força de trabalho feminino é essencial em todas as organizações”

Atualmente, o CICB é o maior centro de convenções da América Latina e conta com amplos espaços para receber diversos tipos de eventos

Geovanna Bispo e Vítor Mendonça

Prestes a completar 10 anos, o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) tem hoje 33 funcionárias, o que representa 37% do quadro. Dessas, a maior parte está à frente de cargos de liderança.

“Sempre demos prioridade para contratação de mulheres no CICB. Essa força de trabalho feminina é essencial em todas as organizações, pois são versáteis, leais, possuem garra e coragem para enfrentar as situações do cotidiano no ambiente empresarial”, explica Fernanda Vargas, diretora do centro.

Atualmente, o CICB é o maior centro de convenções da América Latina e conta com amplos espaços para receber diversos tipos de eventos, com salas com capacidade de até 6 mil pessoas e possibilidade de mais de um evento por dia.

E parte do sucesso do centro se deve, ainda de acordo com Fernanda, as mulheres do grupo, que sempre foram uma força importante para o grupo. “Fazemos parte da essência do Centro desde o início, quando éramos apenas uma empresa de eventos. Trabalhamos com muita dedicação e fizemos a diferença para que o CICB se tornasse o que é hoje, um espaço de excelência”, conta a diretora.

No total, são sete áreas coordenadas por mulheres, sendo elas os setores Financeiro, de Fornecedores, do Comercial, Operacional, de Hospedagem, Governança e Comunicação/Marketing.

Competência em primeiro lugar

Segundo o planejador estratégico e consultor do grupo de gerência do empresariado, Marcos Cumagai, as mulheres estão nas raízes da empresa, e o trabalho de todas elas garantiu o sucesso atual do centro. “Sempre foi característica do grupo, mesmo antes do CICB, ter lideranças femininas. Com o advento da estruturação e abertura do CICB, essa cultura pré-existente migrou para cá. E para nós é muito natural. Já está dentro do DNA da empresa”, concorda.

“Somos uma entidade de fins lucrativos, então as mulheres estão aqui dentro, com o nível de responsabilidade que têm [nos respectivos cargos], por pura competência. […] Quem traz esses resultados que buscamos são as mulheres”, acrescentou o planejador estratégico.

A cultura da empresa, segundo ele, é valorizar as competências que cada uma delas possui. “Para nós é normal não ter nenhum tipo de discriminação, que a meritocracia e a competência sejam os tons que determineam os cargos”, afirmou Cumagai. Conforme ressaltou, trata-se de uma política natural da empresa. “Aqui elas têm competência técnica, disciplina e consistência para desenvolver as atividades e concluí-las com sucesso”, destacou.

“Quando se une competência técnica com todos os atributos inegáveis e reais das mulheres, como o cuidado e atenção aos detalhes, a empatia, a multifuncionalidade, a visão de processos, entre outros, nós passamos a ter um time vencedor. É o segredo do sucesso”, finalizou Cumagai.

O CICB

No dia 30 de setembro de 2013, era inaugurado o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), com o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica. “Desde o início, a visão e o desejo era que o CICB se tornasse uma referência nacional”, destaca Cumagai.

De acordo com o planejador, o grupo está no caminho certo para este objetivo, seguindo de maneira orgânica e gradual. “Ainda há segmentos a conquistar, mas não há dúvida que somos reconhecidos no Brasil todo como um dos melhores ou o melhor centro para congressos e convenções.”

Com destaque está o setor médico, ramo no qual a execução de eventos no CICB se tornou exemplo de excelência, tendo reunido, nos últimos anos, grande parte dos maiores congressos de saúde do país. “Nós reconquistamos esse lugar dentro do setor médico, e agora somos um destino prioritário para congressos dessa área. Isso permitiu que a capital fosse reinserida em um setor que estava adormecido na cidade”, aponta o planejador.

Um dos diferenciais da estrutura são as diferentes possibilidades de formatação, tanto de salas privativas quanto de grandes salões. Nos 81,9 mil m², mais de 10 km de paredes desmontáveis, divisórias acústicas, podem ser realocadas em mais de 6 mil maneiras. “Funcionam como um grande quebra-cabeças, que podem ser montados da maneira que melhor atende às demandas dos clientes. Isso não existe em nenhum outro lugar na América do Sul”, afirma Cumagai.

O principal foco está nos congressos e convenções nacionais e regionais, com salas para grandes públicos. Porém, com a flexibilidade e técnica construtiva que o CICB tem, o espaço também permite que diversos outros tipos de eventos sejam montados.

Entre os mercados a serem recuperados para a capital, estão o financeiro, o de tecnologia, o de farmácia, o da agropecuária, entre outros. “Foi um trabalho que exigiu muito empenho direto dos investidores. Quando falamos em 10 anos, parece muito tempo, mas essa construção foi feita de forma muito consistente e segura.”

“Tínhamos o entendimento de que um dia o CICB seria reconhecido como um grande centro, não só nacional, mas também internacional. A primeira etapa, que envolvia o reconhecimento nacional, já foi consolidada no setor médico. O foco agora está no setor fármaco, com os eventos promovidos pelas grandes empresas da área”, acrescenta Cumagai.

