Totens na Rodoviária do Plano Piloto orientam passageiros

São 12 equipamentos interativos distribuídos pelo terminal para que os usuários consultem as linhas, os horários e o itinerário dos coletivos

Quem caminha pela Rodoviária do Plano Piloto pode até nunca ter notado, mas as plataformas do espaço público abrigam totens interativos com informações essenciais para os passageiros. São 12 equipamentos para consultas sobre linhas, horários e itinerários dos coletivos que trafegam pela cidade e têm o local como passagem.

Conhecidos como estações de orientação, os itens estão localizados próximos às escadas de acesso à plataforma superior, nos sentidos Conjunto Nacional e Teatro Nacional, e às escadas para o metrô. Nos últimos meses, os equipamentos passaram a ficar ainda mais visíveis aos usuários após a desobstrução do espaço, antes poluído pelo comércio ilegal.

“Temos feito um trabalho de conscientização dos permissionários para que sejam retirados os ambulantes que acabam atrapalhando a utilização do equipamento se instalando na frente ou próximos e tirando a atenção do passageiro, porque é um sistema que agrega valor ao transporte público”, afirma o subsecretário de Terminais da Secretaria de Mobilidade e Transporte (Semob), Denyson Franklin de Souza.

Acesso simplificado

Utilizar esses serviços é fácil. Basta que o passageiro toque o dedo na tela e selecione a opção desejada. É possível escolher a região administrativa a que o usuário se destina e conferir todas as linhas de ônibus disponíveis com horário, trajeto e até o local de saída da Rodoviária do Plano Piloto. As informações são atualizadas em até 48 horas.

“São informações de utilidade pública, de suma importância, porque orientam quem mais precisa – que é o usuário, que tem a informação em tempo real do horário e do ponto de embarque”, resume o administrador da Rodoviária do Plano Piloto, Josué Martins de Oliveira.

Os totens fazem parte de uma concessão de espaço do Governo do Distrito Federal (GDF) para a empresa Fluxo Mídia. Além dos 12 equipamentos para consulta, o acordo conta com mais 78 e ainda 107 telas onde as informações sobre as linhas são exibidas, bem como mensagens operacionais e propagandas. Não há nenhum custo aos cofres públicos. Pelo contrário: o GDF recebe parte da receita com a publicidade exibida como contrapartida da concessão.

Operações de fiscalização

Desde maio, a Rodoviária do Plano Piloto tem tido ações de desobstrução das plataformas. Em uma operação conjunta entre a Semob e as secretarias de Segurança Pública (SSP) e de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), está sendo feita a fiscalização e o combate ao comércio ilegal.

O objetivo é dar segurança, mobilidade e acesso aos serviços públicos no espaço. É o caso das estações de orientação. “Elas estavam cercadas pelos ambulantes impedindo que a população se orientasse pelos totens que têm informações dos horários de saída, linhas e locais de embarque dos ônibus”, explica o diretor de Fiscalização da Subsecretaria de Fiscalização Auditoria e Controle da Semob, Marconi Albuquerque.

Com informações da Agência Brasília