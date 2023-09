CICB: 10 anos construindo excelência em eventos e convenções nacionais e internacionais

O Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) completa uma década de existência com incentivo robusto na cidade

O Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) completa, no fim deste mês, 10 anos de história. Ao longo deste tempo, o local se consolidou como o maior centro de convenções da América Latina, com amplo espaço para receber variados tipos de eventos, desde esportes indoor até palestras com capacidade para mais de 6 mil pessoas em um mesmo ambiente, além de conseguir receber mais de um evento por dia. A data oficial de inauguração foi 30 de setembro de 2013, com o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica.

“Desde o início, a visão e o desejo era que o CICB se tornasse uma referência nacional”, destacou o planejador estratégico e consultor do grupo de gerência do CICB, Marcos Cumagai. De acordo com ele, o grupo está no caminho certo para este objetivo, seguindo de maneira orgânica e gradual. “Ainda há segmentos a conquistar, mas não há dúvida que somos reconhecidos no Brasil todo como um dos melhores ou o melhor centro para congressos e convenções.”

Com destaque está o setor médico, ramo no qual a execução de eventos no CICB se tornou exemplo de excelência. Além do eixo político, o local tem reunido, nos últimos anos, grande parte dos maiores congressos de medicina do país. “Nós reconquistamos esse lugar dentro do setor médico, e agora somos um destino prioritário para congressos dessa área. Isso permitiu que a capital fosse reinserida em um setor que estava adormecido na cidade”, pontuou Cumagai.

E o objetivo é crescer ainda mais nos próximos anos, uma vez que o espaço possui capacidade para receber cerca de 500 eventos, convenções e congressos em um único ano. Atualmente, o local recebe entre 150 e 200 anualmente.

“Temos capacidade de dobrar esse número e fazer muito mais”, acrescentou o consultor. Por isso, o foco está na conquista de novos ramos de mercado e negócios para a realização de eventos no CICB.

Um dos diferenciais da estrutura são as diferentes possibilidades de formatação, tanto de salas privativas quanto de grandes salões. Nos 81,9 mil m², mais de 10 km de paredes desmontáveis, divisórias acústicas, podem ser realocadas em mais de 6 mil maneiras. “Funcionam como um grande quebra-cabeças, que podem ser montados da maneira que melhor atende às demandas dos clientes. Isso não existe em nenhum outro lugar na América do Sul”, afirmou Cumagai.

Foto: Vitor Mendonça/ Jornal de Brasília

“Nossa meta e visão estão no nosso nome. Para ser um Centro Internacional de Convenções do Brasil, se exige muito trabalho, muito investimento e uma atuação comercial robusta. Nosso trabalho é de formiguinha: temos que ir nos locais, conquistar os clientes e trazê-los para cá, e assim sucessivamente. Esse é o tom que estamos imprimindo na gestão do CICB. Estamos avançando”, disse.

O principal foco está nos congressos e convenções nacionais e regionais, com salas para grandes públicos. Porém, com a flexibilidade e técnica construtiva que o CICB tem, o espaço também permite que diversos outros tipos de eventos sejam montados.

Entre os mercados a serem recuperados para a capital, estão o financeiro, o de tecnologia, o de farmácia, o da agropecuária, entre outros. “Foi um trabalho que exigiu muito empenho direto dos investidores. Quando falamos em 10 anos, parece muito tempo, mas essa construção foi feita de forma muito consistente e segura.”

“Tínhamos o entendimento de que um dia o CICB seria reconhecido como um grande centro, não só nacional, mas também internacional. A primeira etapa, que envolvia o reconhecimento nacional, já foi consolidada no setor médico. O foco agora está no setor fármaco, com os eventos promovidos pelas grandes empresas da área”, acrescentou.

Investimento em Brasília

Foto: Vitor Mendonça/ Jornal de Brasília

“Nós acreditamos em Brasília, sabemos do potencial da cidade. […] Queremos que não apenas alguns setores nos reconheçam como o local referência entre os centros de convenções do Brasil, mas que esse reconhecimento se estenda para Brasília também”, destacou Cumagai. De acordo com ele, o CICB passa a divulgar os atrativos da capital e trazer de volta congressos que saíram ao longo dos anos.

A característica de ocupação da cidade, seja em hotelaria ou em setores que envolvem bares, restaurantes e entretenimento, incentiva o turismo de negócios, que proporciona o giro econômico de Brasília. Traz ocupação dos hotéis, ocupação em restaurantes, ocupações nos espetáculos e show business, e movimenta a cidade no geral. “Precisamos recolocar Brasília nesses setores”, defendeu Cumagai.

Atrativo econômico na capital

“O destino Brasília tem que vir primeiro”, especificou o consultor. Segundo Cumagai, a movimentação econômica gerada pelos eventos na cidade impulsionam não apenas o grupo CICB, mas também toda a rede de hotelaria, bares e restaurantes, serviços e transportes particulares da capital, fomentando ainda mais a multipolaridade do empreendedorismo da terceira maior cidade do país.

Para atrair os investimentos nestes setores paralelos, portanto, o CICB busca o trabalho em conjunto com os entes públicos, como a Secretaria de Turismo e o Executivo local. “Não adianta falarmos apenas de nós. Temos que divulgar o que Brasília tem para que os contratantes dos eventos também pensem no que a cidade pode oferecer”, afirmou.

Nesse sentido, Cumagai ressalta que a capital possui, além dos atrativos arquitetônicos e cívicos, também um dos maiores pólos gastronômicos do país e ainda o ecoturismo nas reservas de Brasília. A logística urbana da cidade é outro ponto positivo para a realização de eventos na capital, uma vez que possui largas vias. “O CICB está a 15 minutos de qualquer lugar. Do melhor aeroporto do país, do centro hoteleiro norte e sul, do Eixo Monumental, da Esplanada. Isso não existe em São Paulo e no Rio de Janeiro, que ainda têm o complicador do trânsito”, pontuou.

